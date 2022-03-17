Victoria Beckham hiç şarkı söylemeden milyonlar kazandı

Victoria Beckham'ın, 2020 yılında şarkıcılıktan yaklaşık 8,5 milyon TL (430 bin sterlin) gibi önemli miktarda bir para kazandığı söyleniyor. Üstelik tek bir şarkı bile söylememiş olmasına rağmen...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

The Sun’ın haberine göre, ünlü şarkıcı ve moda tasarımcısı Victoria Beckham, eski grubu Spice Girls’ün müzik şirketi Moody Productions üzerinden yaklaşık 8,5 milyon TL (430 bin sterlin) kazandı ve bu kazancından sadece 1,7 milyon TL’sini (86 bin sterlin) vergi olarak ödedi.

Ancak 47 yaşındaki Beckham, 2019’da yeniden bir araya gelen Spice Girls ekibine katılmayı reddetmişti. Bununla beraber, lisans anlaşmalarından yine de büyük bir gelir elde etmişti.



MODA KARİYERİ SALLANTIDA

Victoria Beckham, müziği bıraktığı halde yine de iyi bir kazanç elde etti. Ama bununla beraber, aynı şey şu an aktif olarak yürüttüğü moda kariyeri için söylenemiyor.

2016 yılında kurduğu şirketi Victoria Beckham Beauty’nin, ilk günden bu yana kar elde edemediği ve toplamda 1 milyar TL’den fazla (50 milyon sterlin) zarara uğradığı açıklandı. Şirket, 2020’de de yaklaşık 166 milyon TL’lik (8,6 milyon sterlin) büyük bir zarara imza attı.

1999 yılından beri ünlü futbolcu David Beckham’la evli olan Victoria Beckham’ın bu evlilikten dört adet çocuğu bulunuyor.

İlginizi Çekebilir David ve Victoria Beckham, Ukrayna için 1 milyon sterlin bağışladı

İlginizi Çekebilir Victoria Beckham'ın moda ve güzellik işi 57 milyon sterlinlik zararda