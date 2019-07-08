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Victoria Beckham, Spice Girls turnesinde neden yer almadığını açıkladı
Victoria Beckham, Spice Girls turnesinde neden yer almadığını açıkladı
Spice Girls geçen ay İngiltere'de geri dönüş turu için yeniden bir araya geldi ve Victoria Beckham bu turda yer almadı. Herkes nededini merak etse de, ünlü tasarımcı hiçbir açıklama yapmamıştı. Beckham ilk kez tura neden çıkmadığını açıkladı...
Kültür Sanat 8 Temmuz 2019 - 15:31

Geçtiğimiz yıl, Spice Girls grubu, 11 yıl aradan sonra yeniden turneye çıkacağını açıklamış, ne var ki Victoria Beckham gruba dahil olmamıştı. Hatta onun turneye çıkmayacak olmasının, grubu 53 milyon TL zarara uğrattığı yazılmıştı.

Victoria Beckham (sağda) ailesinin Spice Girls grubundan daha önemli olduğunu belirtti.

O dönem konu ile ilgili hiçbir yorum yapmayan Beckham, nihayet herkesin beklediği açıklamayı yaptı ve şimdilerde sahneye çıkmanın 90’lı yıllardan çok daha cesur olduğunu belirtti.

Beckham (solda) ayrıca turneye çıksaydı kendini dışarıda kalmış gibi hissedeceğini düşünmüş…

Beckham önceliğinin ailesi olduğunu belirterek şöyle dedi: “Aileme ve şirketime konsantre olmayı tercih ediyorum. Şimdi 45 yaşındayım ve olduğum kadın olduğum için çok mutluyum… Değişmeye çalışmıyorum, kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum. 40 yaşına girmeden önce kendinden emin değildim. İçimdeki duygularımı dinlemeyi öğrendim.” Beckham bir de itirafta bulundu ve “Spice Girls sahneye çıktığında muhtemelen biraz dışarıda kalacağımı hissediyordum” dedi…

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