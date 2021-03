Video sanatı mercek altına alınıyor

Türkiye genelinde eş zamanlı video sergileri hedefiyle yola çıkan SENKRON, aynı anda düzenlenecek ve merkezinde video sanatı olan sergi ve etkinlikler bütününden oluşuyor. Mixer ve Bilsart’ın öncülüğünde; İstanbul başta olmak üzere, tüm Türkiye'de sanat kurumlarının ve inisiyatiflerinin iş birliği ile, alanında umut vadeden bir etkinlik olma özelliği taşıyor.

Video sanatını farklı mekânlarda görünür kılan; aynı zamanda video işlerin üretimine ışık tutan sanatçı, küratör, koleksiyoner ve sergi söyleşileri ile kapsamlı bir program önerisi sunuyor.

SENKRON, Bir sanat mecrası olarak videoyu farklı mekânlarda görünür kılmayı amaçlıyor ve içinde bulunduğumuz bu zor dönemde farklı iş modelleri ile çalışan sanat kurumlarını ve organizasyonlarını beraber hareket etmeye davet ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen açık davet sonucunda, SENKRON'a dahil olan kurum ve organizasyonlar, kendi programları dahilinde düzenledikleri sergi ve gösterimlerin yanı sıra; bu mecrada üretilen işleri ve araştırmaları mercek altına alan konuşma ve panellere de yer veriyor.

15-30 Nisan tarihleri arasında, sanatsal üretim alanının bir mecrası olan videoya farklı perspektiflerden bakacağımız SENKRON, ilerleyen senelerde farklı sanat bileşenlerinin de katılımı ile, bu birlikteliğin ve dayanışmanın devam edeceği bir etkinlik olmayı hedefliyor.

SENKRON'a dahil olan sanat kurumları ve organizasyonlar (Alfabetik sırayla): .artSümer, ARE Projects, Barın Han, BE Contemporary, Bilsart, Borusan Contemporary, Büyükdere35, Cer Modern, Darağaç, Daire Sanat, Elgiz Museum, Ferda Art Platform, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gate27, Hayy Open Space, Kasa Galeri, Kendi Koleksiyonu, Krank Art Gallery, Kültürhane, KOLİ Art Space, Karşı Sanat, Loading, MAHAL, Martch Art Project, Mekan Blogspot, Merdiven Art Space, Mixer, Monitor, NOKS Art Space, O'Art, Öktem Aykut, Performistanbul, Pera Müzesi, Pi Artworks, Pilot Galeri, Pg Art Gallery, poşe, Sanatorium, Simbart Projects, Summart, SPOT Projects, The Empire Project, The Pill, Versus Art Project, Videoist, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery.

SENKRON'u organize eden ekibin içinde, oluşumuna öncülük eden Mixer'den Hamit Hamutçu, Bengü Gün ve Zeynep Bolat; Bilsart'tan Selman Bilal, Ceren Taşkent Acarol, Zeynep Tetik, Suay Aytaman, Açelya Kırmalı, Mahmut Uğur Çeker ve Eren Öner; aynı zamanda Versus Art Project'ten Leyla Ünsal ve Elgiz Museum'dan Zeynep Yavuzcezzar yer alıyor.

SENKRON, 15-30 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak ulaşılabilecek bir etkinlik haritası üzerinden takip edilebilir. Etkinlik takvimi ve programına ulaşmak için 15 Nisan'dan itibaren senkronvideo.art adresini takip edebilirsiniz.