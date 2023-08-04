Viking yelkenlisi İstanbul’da Viking hayranları için hazırlanıyor

Arkeolojik kazılarda keşfedilen M.S. 10. yüzyıla ait Viking yelkenlisinin replikası 'Saga Farmann', 12 kişilik mürettebatla 13 haftalık uzun bir yolculuğun ardından vardığı İstanbul'da Viking hayranı ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

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Vikinglerin tarihini, kültürünü ve gemicilik mirasını tanıtmak için başlatılan proje kapsamında 10. yüzyılda inşa edilen Klastad isimli Viking gemisinin replikası Saga Farmann, sergileneceği Rahmi M. Koç Müzesi ve farklı noktalar öncesinde son hazırlıklarını yapıyor.

Proje ve geminin teknik işler sorumlusu ve kaptanlarından Lars Bill, İstanbul’da ziyaretçileri ağırlamak ve tarihi bağları konuşmak için sergi gününü heyecanla beklediklerini söyledi.

Saga Farmann yelkenlisinin tarihi misyonu ve proje hakkında bilgiler veren Bill, dizilerle artan Viking popülerliğinin yanı sıra Vikinglerin gemi yapım tekniklerindeki ustalıklarını dünyaya göstermek için yola çıktıklarını belirtti.

Proje kapsamında ‘Tarihi Viking rotası’ boyunca ilerleyeceklerini ifade eden Kaptan Lars Bill, şunları aktardı:

“Bu tarihi rota için arkeolojik kazılarda bulunan geminin aynısını yeniden ellerimizle inşa etmeye karar verdik. Vikingler nasıl gemi inşa ettiyse biz de öyle inşa ettik. Ormana gidip ağaç kestik, onları işledik. Sonra bir araya getirdik. Demirci ustalarıyla tüm çivileri ve demir malzemeleri yaptık. Yavaş yavaş fakat güzel bir işçilikle. Bu şekilde Vikinglerin orijinal gemisini yapmayı başardık. Orijinal gemide kullanılan aynı ağacı kullandık. Meşe ve çam ağacı kullandık. Gemide 3 bin tek tek yapılmış çivi kullandık.”

Geminin 3 yılda tamamlandığını anlatan Bill, proje kapsamında ilk hedeflerinin ise Vikinglerin “Miklagard” olarak isimlendirdikleri İstanbul’a gelmek olduğunu anlattı.

Lars Bill, bu kapsamda Norveç’in Tonsberg şehrinden 29 Nisan’da yola çıktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

“13 haftadır yolumuz üzerindeki Viking döneminde en büyük şehir olan Miklagar’a (İstanbul’a) ulaşmak için yoldayız. Vikingler hakkında çok şey biliyorsunuz, çok fazla televizyon dizisi izliyorsunuz. Her zaman savaşan oldukça kaba insanlar olarak mı düşünmeliyiz? Biz Vikinglerin mükemmel işçilikle bu fantastik gemileri nasıl inşa ettiklerini göstermek istedik. Biz aslında bunu yaptık. İnsanlar bunu görebilir, hissedebilir, meşe ağacını ve her şeyi. Amacımız insanlara, Viking mirasını, gemi yapma tekniklerini, yelkenli tekniklerini, nasıl yaşadıklarını ve zamanı nasıl harcadıklarını dünyaya göstermek. ”

Kaptan Bill, geminin inşa sürecinde Türk akademisyenlerle de iletişim halinde olduklarını, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş ve ekibiyle arkeolojik kalıntılar konusunda tecrübelerini paylaştıklarını kaydetti.

İstanbul’da Viking hayranlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Bill, şunları kaydetti:

“Umarım çok fazla Türk de gemimize gelip ziyaret eder, Vikingleri ve Türkler ve Vikinglerle arasındaki etkileşimi konuşurlar. Vikingler ve Türkler ortak bir tarihe sahip. Ziyarete gelenlerle Vikingleri ve tarihi konuşmak istiyorum. Kalamış’ta iki hafta kalacağız, daha sonra Rahmi M. Koç Müzesi’ne gideceğiz gemiyi sergilemek için. Daha sonra belediyenin limanına gemiyi bırakacağız kış için. Daha sonra da Marmara üzerinden Akdeniz için yola çıkacağız. Akdeniz’deki birçok adaya ve ülkeye gitmek istiyorum, ki buralar Viking tarihinin de bir parçası. Aslında Avrupa’daki Viking rotasını takip ediyoruz. ”

Saga Farmann, bakım ve resmi işlemlerin halledilmesinin ardından 2 hafta sonra Rahmi Koç Müzesi rıhtımında ziyarete açılması planlanıyor, ardından İstanbul Boğazı’nın ve Marmara Denizi’nin farklı noktalarında da Viking tarihi severleri ağırlayacak.

Kış boyunca Haliç’te demirleyecek yelkenli daha sonra Vikinglerin tarihi rotalarını takip ederek Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi üzerinden çıkış noktasına ulaşacak. (AA)