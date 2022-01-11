‘Virüse karşı vatan direnişi’ dedi, sonunda kendisi de pozitif çıktı

“Kurumumuz eğer bir vatan ise, farklı cephelerden saldıran virüse direnerek perdemizi açmaya devam etmeliyiz” diyerek dar mekanlarda kalabalık temsilleri iptal etmemekte direnen İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan pozitif çıktı. Arıkan'ın ısrarı nedeniyle sahneye çıkan onlarca sanatçı pozitif çıkmıştı.

Yusuf DEMİR

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan’ın da Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Aylardır, artan vakalara rağmen dar mekanlarda kalabalık kadrolu temsil ve konserleri iptal etmeyen Arıkan, onlarca sanatçının virüse yakalanmasından sorumlu tutuluyordu.

Sanatçılar, “Ensemizde ölüm korkusuyla çalışmak istemiyoruz” diyerek tepki göstermiş, Arıkan ise, kendisine yönelen eleştirilere çalışanlara gönderdiği mesajda, “Kurumumuz eğer bir vatan ise, farklı cephelerden saldıran virüse direnerek perdemizi açmaya devam etmeliyiz” sözleriyle yanıt vermiş ve tepki gösterenleri kanuni işlem yapmakla tehdit etmişti.

Sonunda kurumdaki sanatçı ve çalışanları temsil eden sendika tarafından istifaya çağırılmıştı.



ANKARA’DA BİR TEMSİL VE PROVALAR İPTAL

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde de vakalar artmaya başladı. 13 Ocak günü yapılması planlanan Palyaço temsilinin pozitif vakalar nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Eş zamanlı olarak 16 Ocak’a kadar ilan edilmiş tüm koro oda provaları, solist provaları ve korrepetisyonlar iptal edildi.

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