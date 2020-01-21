Vites nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre vites mi, fites mi?

Vites nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre vites mi, fites mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘vites’tir. Vites mi, fites mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘vites'tir.

VİTES NE DEMEK: Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni.

VİTES NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin vites mi, fites mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı vites şeklinde olmalıdır.

fites (Yanlış kullanım)

vites (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Eskiyen arabasının vitesini geçirmekte çok zorlanıyor.”