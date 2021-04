Vizyona girmeden gürültü kopardı… Gucci ailesinden ‘House of Gucci’ filmine tepki: Kimliğimizi çalıyorlar

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott’ın yeni filmi House of Gucci, henüz vizyona girmeden tartışmaların hedefinde. Moda dünyasının önde gelen ailesi Gucci’yi merkez alan film, Sara Gay Forden’ın The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed kitabından uyarlanıyor.

Söz konusu kitap ve film, markanın kurucusu Guccio Gucci’nin torunu ve varisi Maurizio Gucci’nin yaşamı ile 1995’te eski eşi Patrizia Reggiani tarafından kiralık katil tutularak öldürülmesini konu alıyor. Filmde Maurizio Gucci’yi Adam Driver, Patrizia Reggiani’yi Lady Gaga ve Aldo Gucci’yi Al Pacino canlandırıyor.

Sinema dünyasında merakla beklenen film, Gucci ailesi üyelerini ise rahatsız etmiş durumda. Maurizio Gucci’nin kuzeni Patrizia Gucci filmle ilgili endişelerini Associated Press’e anlattı. Gucci, “Ailem adına konuşmam gerekirse gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Hollywood’un sistemi içinde daha fazla kâr elde edebilmek için ailemizin kimliğini çalıyorlar. Ailemizin bir kimliği ve mahremiyeti var. Her şeyi konuşabiliriz ancak aşılmaması gereken sınırlar da var” dedi.

Filmle ilgili yönetmen Ridley Scott’ın eşi Giannina Facio’ya ulaşmaya çalıştığını söyleyen Gucci, Facio’nun başka projeler için aileyle 2000’li yılların başına dayanan bir ilişkisinin olduğunu ancak geri dönüş alamadığını söyledi.

Yapım şirketinin oyuncu tercihlerini de eleştiren Gucci, “Büyükbabam Aldo Gucci oldukça yakışıklı bir adamdı, tüm Gucci erkeklerinde olduğu gibi. Uzun boylu, mavi gözlü ve zarif bir insandı. Boyu o kadar da uzun olmayan Al Pacino kendisini canlandırıyor. Üstelik set fotoğrafları onu şişman, kısa ve çirkin olarak gösterdiklerini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.