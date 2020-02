Vizyonda yeni 9 film…

Box Office Türkiye’nin derlemesine göre işte vizyona giren dokuz filmin konuları…

Annelerimiz (Nuestras madres)

Cesar Diaz’ın yönettiği ve prömiyerinin gerçekleştiği Cannes Film Festivali’nde iki ödüle birden layık görülen Nuestras madres, Guatemala’da binlerce insanın hayatını kaybettiği iç savaştan sorumlu askeri cuntacıların yargılandığı dava ile kendi aile geçmişini araştırmaya koyulan bir antropoloğun hikâyesi ekseninde ülkenin gölgede bırakılmaya çalışılan tarihine ışık tutuyor.

Humraz Cin Tarikatı

Humraz Cin Tarikatı, arkeoloji tahsili yapan Tuğba’nın, Humraz isimli bir cin tarikatını araştırma sürecini anlatıyor.

Karabasan (Wake Up)

Wake Up, tüm ailesini öldüren genç bir kadının neden bu cinayetleri işlediğine dair bir araştırmaya koyulan psikiyatri doktoru Phillip’in hikâyesini anlatıyor.

Karanlık Sular (Dark Waters)

Nathaniel Rich’in 2016 yılında New York Times’da kaleme aldığı The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare adlı makalesinden uyarlanan Dark Waters, şirketler hukukunda özel bir savunma avukatı olan Robert Bilott’un, kimya endüstrisinin öncü firmalarından DuPont’a dava açmasını ve şirketin birçok insanın hayatına mal olabilecek bir çevre kirliliğine yol açtığını ispatlamaya çalışmasını konu ediniyor.

Peri

Baskın ve Ev Kadını filmleriyle tanınan Can Evrenol’un yönettiği Peri, Santral’de yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu post-apokaliptik dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren ağzı olmayan kız Peri’nin hikâyesini anlatıyor.



Süper Ajanlar (Spycies)

Spycies, yeteneği ve söz dinlemez tavırlarıyla nam salmış Vladimir ile uyuşuk çömez Hector isimli iki ajanın, çalınmış gizli materyal Radiuzite’ı bulmaya çalışmalarını konu ediniyor.

Şahane Hayaller

Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği Şahane Hayaller’in başrolünde Ömer Başdoğan yer alıyor.

Şeker Çocuk (Honey Boy)

Shia LaBeouf'un kendi hayatından esinlenerek yazdığı Honey Boy, aktörün çocukluk ve gençlik yıllarında babasıyla ilişkisini ve onun getirdiği psikolojik durumları anlatıyor.

Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn))

Cathy Yan yönetmenliğindeki Birds Of Prey, Harley Quinn’in Joker’den ayrılmasından sonra Black Canary, Huntress ve Dedektif Renee Montoya’ya katılarak Cassandra Cain’i zalim suç lordu Black Mask’ten kurtarmaya çalışmalarını konu ediniyor.