Vodafone Freezone Online Müzik Yarışması’nın kazananı belli oldu

“Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması” sonuçlandı. FreeZone Müzik Yarışmasının bu yılki kazananı halk oylamasıyla Antalya’dan Gülşah Kömür oldu.

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone'un, Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması” sonuçlandı. Vodafone FreeZone YouTube ve TV8,5 kanalı üzerinden canlı yayınlanan büyük final 4.4 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Büyük finalde yarışmanın koçu Mustafa Sandal ile konuk sanatçılar Melis Fis ve Eypio geceye renk katan performanslar sergiledi. FreeZone Müzik Yarışmasının bu yılki kazananı halk oylamasıyla Antalya'dan Gülşah Kömür oldu.

Tüm Türkiye'den 11 bini aşkın başvuru arasından birinciliğe ulaşan Gülşah Kömür, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansını yakaladı.