Volkan İncüvez Quartet’ın ilk albümü yayında

Anadolu'daki ritmik ve melodik yapıları doğaçlama sololar, taksimler, makamsal armonizasyonlar ile quartet müziğine uyarlayan Volkan İncüvez Quartet, Lin Records etiketi ile çıkardığı ilk albümü “Live Session I” ile dinleyici karşısında.

Hepyek, Derun, Debdebe, Ebren Trio, Kırkbinsinek, Gözyaşı Çetesi gibi gruplar ve solo projeleri ile bilinen Volkan İncüvez, bu defa kendi beste ve düzenlemelerinden oluşan ”Volkan İncüvez Quartet” olarak Lin Records etiketi ile yayımlanan “Live Session I” albümü ile müzikseverlerle buluştu. Gitar ve vokallerde Volkan İncüvez, bas gitarda Samet Tulça, tuşlu ve elektroniklerde Orhun Canca, davulda Fırat Şık'tan oluşan Volkan İncüvez Quartet, fikrini geleneksel müzikten alarak modern armoni ve aranjman, elektronik soundlar ile bas gitar, gitar, sytnh ve davul entstrümanları ile yorumluyor.

AMAÇ SIHHATE KAVUŞMAK

Bir müziğin armonik yapıda olmasa da armonik karakter taşıdığına inanan Volkan İncüvez, Quartet müziğinde de kullandığı temaların kendi işitsel etkilerinin ve duygularının dışına çıkmamayı hedefleyen bir armoni, sound ve düzenleme anlayışı gözeterek, o karakteri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Tam da bu sebepten melodi ve armonilerini kara parçalarında büyütüp, bir rotası olmadan semada dolanıp, duygularını denizin dibine bırakıyor. Volkan İncüvez Qurtet’in adeta bir ritüel gibi gerçekleştirdikleri performanslarında, nihai amaçları ise trans halinde sıhhate kavuşmak.

Kayıt ve mix'i Ozan Öner'e, kayıt asistanlığı Berat İşçioğlu'na, mastering'i Barış Büyük'e ait olan albümün kayıtları Pür Müzik Recording Studio'da gerçekleşti. Kapak tasarımı Ezgi Yener İncüvez, kapak fotoğrafı ise Bence Boros imzası taşıyor.