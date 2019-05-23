Volkan Konak 30. sanat yılında ‘Dalya’ diyor

Şarkıcı Volkan Konak, iki yıl aradan sonra yeni albümü 'Dalya' ile sevenleriyle buluştu. 2017 yılında çıkardığı, ‘Volkan Konak Klasikleri-1’ albümü ile arşivlik bir projeye imza atan Konak, bu kez yepyeni şarkılarla müzikseverlerin karşısında...

30 yıllık müzik kariyerindeki 13. albümüne imza atan usta sanatçı, ‘Dalya' albümü için birbirinden önemli isimlerle çalıştı. Altan Çetin, Celal Erten, Kadri Şençalar, Sinan Akçal, Ali Haydar Timisi, Hakkı Yalçın ve Ceyhun Çelikten gibi ünlü isimlerin imzasını taşıyan albüm, 8 yeni şarkı, bir anonim türkü ve 2 remix olmak üzere toplam 11 eserden oluştu. Yeni albümün ilk klibi albümün çıkış parçası olan ‘Doğrudur'a çekildi. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen klip 24 mayıs cuma günü yayına giriyor.

İşte, Volkan Konak’ın ‘Dalya’ adlı albümündeki şarkıları:

Yaylada Kuzular (Söz-Müzik: Altan Çetin), Ömür Bizi Beklemez (Söz-Müzik: Altan Çetin), Ah Edip İnlerim – Neyleyim Köşkü (Söz: Celal Erten, Müzik: Kadri Şençalar), Deniz Kıyısında (Söz-Müzik: Sinan Akçal), Ömrüm (Söz-Müzik: Ali Haydar Timisi), Doğrudur (Söz: Hakkı Yalçın, Müzik: Ceyhun Çelikten), E Vay Bana (Söz-Müzik: Sinan Akçal), Cemalim Türküsü (Söz-Müzik: Anonim), Zindan Saraylar (Söz-Müzik: Altan Çetin), Yaylada Kuzular (Remix) Düzenleme: Ceyhun Çelikten, Doğrudur (Remix) Düzenleme: Ümit Kuzer.