Volkan Konak İzmir’de Karadeniz rüzgarı estirdi

Bu yıl 92’inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Çim Konserleri'nin dördüncü konuğu Kuzeyin Oğlu adıyla gönüllerde taht kuran Karadeniz müziğinin usta seslerinden Volkan Konak oldu.

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İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında her yıl birbirinden ünlü ismi ağırlayan Çim Konserleri’nde bu yıl Simge Sağın, Teoman ve Serdar Ortaç'ın ardından Karadeniz müziğinin sevilen ve güçlü seslerinden Volkan Konak sanhe aldı. Sevenleriyle hep bir ağızdan şarkılarını seslendiren Volkan Konak sahne de yaklaşık iki saat kaldı.

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Volkan Konak, sevenlerini “Türkiyemin ve İzmirimin güzellikleri, omuzları üzerinde baş taşıyan birey olmuş asil insanlar, şehre, şıha, ağaya maraba olmayan asil insanlar, siz olduğunuz sürece bu dünya ve bu Türkiye daha güzel, dürüst, asil, uygar insanlara selamlar olsun” diye selamladı.

Çim Konserleri’nde bugün sahne alan Volkan Konak'ın ardından yarın (5 Eylül) Sibel Can, 6 Eylül Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül Funda

Arar, 8 Eylül Athena, 9 Eylül Tan Taşçı ve 10 Eylül'de ise Haluk Levent, fuarın son konseriyle sevenleriyle İzmir'de buluşacak. (AA)

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