Walking Dead oyuncusu Moses J. Moseley ölü bulundu

Walking Dead aktörü 31 yaşındaki Moses J. Moseley, ailesinin geçen hafta kayıp ihbarinın ardından Georgia'da ölü bulundu. Polis, oyuncunun ölümünü araştırıyor.

Sozcu.com.tr

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Popüler dizi The Walking Dead’de bir zombiyi oynayan aktör Moses J. Moseley, çarşamba günü ölü bulundu. Moseley’in ailesi TMZ’ye verdiği demeçte, 31 yaşındaki oyuncunun Atlanta’nın eteklerindeki Stockbridge’in Hudson Bridge bölgesinde bir kurşun yarasıyla öldü bulunduğunu söyledi.

Polis, TMZ’ye oyunucunun ölümünü olası bir intihar olarak araştırdıklarını söyledi.

Moseley’in ailesi, 23 Ocak’tan beri oyuncudan haber alamadıklarını söyledi. TMZ’nin haberine göre çarşamba günü kayıp başvurusunda bulundular. Daha sonra, aracını cesedinin bulunduğu yere kadar takip eden araç güvenlik şirketi OnStar ile temasa geçtiler.

Temsilcisi Tabatha Minchew, The Wrap’a şunları söyledi: “O benim için sadece bir müşteri değildi. 10 yıldır en iyi arkadaşım. Benim düğünümdeydi. Onunla tanışan herkes onu sevdi, hiç kimse onun hakkında olumsuz bir şey söylemedi. O etraftayken herkes çok mutluydu. Herkesi çok mutlu etti.”

2012’den 2015’e kadar Walking Dead’de yer alan Moseley, hayranlarını güncellemek ve ilham verici alıntılar paylaşmak için düzenli olarak sosyal medyayı kullanıyordu.

21 Ocak’ta Moseley son bir Instagram gönderisi yayınladı. “Geç kaldım ama işte benim #10yearchallenge’m”

2016’dan 2017’ye kadar AMC şovunda Andy’i oynayan aktör Jeremy Palko, Pazartesi öğleden sonra Twitter’da Moseley ile bir fotoğrafını yayınladı.

Moseley, Güney Carolina, Aiken’de doğdu ve 23 Aralık’ta 31. doğum gününü yeni kutlamıştı. Jonesboro Lisesi’ne gitti ve Facebook sayfasına göre 2010’dan 2016’ya kadar Georgia Eyalet Üniversitesi’nde ceza adaleti okudu.

IMDb’ye göre profesyonel kariyeri 2009 yılına kadar uzanıyor. Watchmen, Açlık Oyunları ve Walking Dead gibi yapımlarda rol aldı. Ağustos 2012’de, aktris Danai Gurira ile birlikte Entertainment Weekly’nin kapağında yer aldı.

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