Warner Bros, Barbenheimer şakaları için özür diledi

Son günlerin iki popüler filmi olan Barbie ve Oppenheimer; sosyal medyada esprili görüntülerle Barbenheimer olarak anılmaya başlamıştı. Ancak bu esprilerin bazıları Japonya'yı kızdırınca Warner Bros'tan yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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21 Temmuz’da vizyona giren Barbie ve Oppenheimer gişeyi hareketlendirirken sinema endüstrisinin de yeniden eski günlerine dönmesi için umut oldu. İki film de eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not alırken aralarındaki rekabet de sosyal medyada Barbenheimer olarak anılmasına ve esprili paylaşımların çıkmasına yol açtı.

Ancak bu paylaşımlardan bazıları Japonya’nın pek de hoşuna gitmedi. Hatta Warner Bros da Barbie ve Oppenheimer hakkında arka planında Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları olan şakalara yanıt verdiği için özür dilemek zorunda kaldı.

#NoBarbenheimer hashtag’i hafta sonu Japonya’da trend olmaya başladı ve mem yaratıcılarını atom bombalarını hafife aldıkları için ve Barbie pazarlamacılarını onlarla etkileşim kurdukları için eleştirdi.

Japon halkını sinirlendiren görüntülerden birinde Barbie, mantar bulutu şeklinde bir saç modeliyle gösteriliyor ve Barbie filminin resmi hesabı da Ryan Gosling’in canlandırdığı karaktere atıfta bulunarak “Bu Ken bir stilist” yanıtını veriyor.

Barbie filminin resmi hesabının bu tip paylaşımlara yanıt vermesi üzerine kısa sürede tepkiler gelmeye başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Holokost hakkında benzer şakaların yapılıp yapılmayacağını sordu. Bazı kullanıcılar, Robert Oppenheimer yerine Usame bin Ladin’in resimlerini değiştirerek bu tür memlerin de komik kabul edilip edilmeyeceğini sordu.

Warner Bros Japonya, Barbie filminin ABD hesabından atılan tweetlerin “çok üzücü” olduğunu belirtirken ABD genel merkezini uygun önlemleri almaya çağırdı.

Olanlar üzerine nihayet ABD’deki Warner Bros, son zamanlarda duyarsız sosyal medya etkileşiminden pişmanlık duyduğunu ve Twitter’daki rahatsız edici gönderilerin silineceğini söyledi.

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