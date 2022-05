Warner Music ve BMG, Pink Floyd şarkıları için savaşıyor

İngiliz rock grubu, Bruce Springsteen'in bütün müzik kataloğunu Sony Music ve Sony Music Publishing’e satarak 550 milyon dolar elde etmesinden sonra piyasayı test ediyor.

“Money” ve “Shine On You Crazy Diamond” gibi hit parçalarıyla tanınan Pink Floyd, Warner Music ve KKR destekli BMG’nin grubun tüm kataloğunu satın almak için rekabet etmesiyle yakında 500 milyon dolar daha zengin olabilir.

İngiliz rock grubu, fiyatlar yükselirken şarkı kataloğunu yüz milyonlarca dolara satan Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi yıldızları takip ediyor.

Kaynaklara göre; anlaşma, Springsteen’in geçen yıl Sony Music ile imzaladığı 550 milyon dolarlık satışını da geride bırakıp bugüne kadarki en büyük müzik hakları anlaşması olabilir.

Özel sermaye grubu KKR tarafından desteklenen BMG ve Warner, Pink Floyd’un “Comfortably Numb”, “Welcome to the Machine” ve “Another Brick in the Wall”ı da içeren şarkı kataloğu için yarışan şirketler arasında.

Şarkıların iki telif hakkı var; biri şarkı yazmak için, diğeri kayıt veya ana kopya için. Tüm zamanların en çok satan gruplarından biri olan Pink Floyd, her ikisini de sunarak kataloğunu piyasaya çıkan en değerli varlıklardan biri haline getiriyor. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği’ne göre; grup, Springsteen’in 65.5 milyon ABD albümüne kıyasla ABD’de 75 milyon albüm sattı.

Ancak kaynaklar, Springsteen’in müziğini aralık ayında, farklı bir ekonomik iklimde sattığı konusunda uyardı. Faiz oranlarının artması ve küresel ekonominin yavaşlaması nedeniyle müzik fiyatları son aylarda yumuşadı.

KKR, geçen yıl dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan BMG ile ortaklık kurdu. Anlaşma, KKR tarafından BMG’ye doğrudan bir yatırım veya bir ortak girişim olarak yapılandırılmadı. Bunun yerine, iki şirket müzik varlıklarını ortaklaşa satın almayı ve gelirleri paylaşmayı kabul etti.

