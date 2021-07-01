Wes Anderson bir sonraki filmini Tilda Swinton ile İspanya’da çekecek

Cannes Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından Searchlight Pictures’dan 22 Ekim’de gösterime girecek olan “The French Dispatch” filminin yapımcısı Wes Anderson çalışmalara son sürat devam ediyor. Başarılı yönetmen, The Frensh Dispatch vizyona girmeden bir sonraki filminin çekimlerine başlayacağını onayladı.

Anderson’ın 11. uzun metrajlı filminin başrolünde ise Tilda Swinton yer alacak. Film, “The French Dispatch”, “Isle of Dogs”, “The Grand Budapest Hotel” ve “Moonrise Kingdom”dan sonra Anderson ve Swinton’ın beşinci ortak çalışması olacak.

YENİ FİLM İÇİN İSPANYA’YA GİDİYOR

Variety’nin haberine göre; Swinton, filmin İspanya’da çekiliyor olmasına rağmen, İspanya ile ilgili olmadığını belirtirken, Anderson ise yeni filmi hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmaya hazır olmadığını söyledi.

Projenin başlangıçta Roma’da geçmesinin planlandığı ancak bu yılın başlarında İspanya’ya taşındığı konuşulurken İspanyol yayın kuruluşu El Pais’in haberine göre, Madrid’in güneydoğusundaki küçük bir kasaba olan Chinchón’da son iki aydır çöl manzarasını andıran setler yer almaya başladı. Ancak, yine de bu, filmin bir western olacağı anlamına gelmiyor.

El Pais’e konuşan Chinchón Belediye Başkanı Francisco Javier Martínez, Anderson’ın burada film çekmeyi seçmesinin bu şehir için çok önemli olduğunu söyledi.

The French Dispatch ile Anderson, Oscar adayı “Moonrise Kingdom”ın Cannes 2012’yi açmasından bu yana ilk kez Cannes Film Festivali’ne dönmüş olacak.

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