Wes Anderson’ın yeni filminde başrol Benedict Cumberbatch’ın

Wes Anderson, Roald Dahl'ın Şeker Henry'nin İnanılmaz Hikâyesi'ni ekrana uyarlamak için çalışmalara başladı. Ünlü yönetmen, başrolü de Benedict Cumberbatch'e veriyor.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in Roald Dahl hayâli gerçek oluyor. Yayın akışı, Roald Dahl’ın hikayelerini bir süredir satın almaya çalışıyordu. Sonunda akış platformu, bu hayâline kavuştu.

Ünlü yazar Roald Dahl’ın Şeker Henry’nin İnanılmaz Hikâyesi için çalışmalar başlandı. Wes Anderson, Fantastic Mr Fox’un stop-motion versiyonununda elde ettiği başarıdan 12 yıl sonra bir Roald Dahl hikayesinin ikinci bir uyarlamasını yönetecek. Yapım, yakın zamanda Dahl’ın tam eserlerinin haklarını satın alan Netflix tarafından destekleniyor.

Daily Mail’in haberine göre Anderson, ilk kez 1977’de yayınlanan Şeker Henry’nin İnanılmaz Hikâyesi adlı kısa öykünün uyarlamasını yönetecek. Filmin başrolünde Benedict Cumberbatch oynayacak.

Netflix, Dahl’ın en iyi bilinen 16 oyununu 2018’de lisansladıktan sonra Eylül 2021’de Roald Dahl Story Company’den Dahl’ın tam kataloğunu aldı.

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