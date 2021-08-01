Wes Anderson’ın yeni filminde Tom Hanks de rol alacak

Sinema dünyasının iki sevilen ismi bir araya geliyor. Cannes Film Festivali ile son filmi The French Dispatch'i izleyici ile buluşturan Wes Anderson, bir sonraki filmi için hazırlıklara başladı bile. Filmin oyuncu kadrosuna eklenen son isim ise Tom Hanks oldu.

SOZCU.COM.TR

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The Hollywood Reporter’un haberine göre; Hanks, Anderson’ın bir sonraki projesinin kadrosuna katılan en yeni ve muhtemelen en büyük isim.

Uzun zamandır Anderson’ın favorileri arasında yer alan Bill Murray, Anderson filmlerindeki farklı görüntüsüyle hep dikkat çekerken aynı şeyin Tom Hanks’in başına gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Henüz ismi paylaşılmayan film, gizemini korusa da Tom Hanks dışında yine Bill Murray ve Tilda Swinton’ın da filmde rol alacağı ve çekimlerinin de İspanya’da gerçekleşeceği biliniyor. Ancak filmin konusu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmıyor. Eylül yerine ağustos ayında çekimlerinin başlanacağı konuşulan filmin vizyon tarihi de henüz açıklanmadı.

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