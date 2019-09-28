“Westend / Batının Sonu” açılışı kapalı gişe yaptı

DasDas'ın, bu sezonki yeni oyunu ‘Westend / Batının Sonu', tiyatroseverlerle buluştu. Dün akşam gerçekleşen prömiyerinin biletleri günler öncesinden tükenen oyunu yaklaşık 700 kişi seyretti. PEN dahil birçok önemli edebiyat ödülüne sahip Moritz Rinke'nin yazdığı, süpervizörlüğünü Hakan Savaş Mican'ın yaptığı, yönetmenliğini ise Tuğsal Moğul'un üstlendiği oyunun sonunda, tüm ekip sahneye çıkarak heyecanını paylaştı.



Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı oyunda Eduard ve Charlotte, şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir arkadaşları ve komşularını ağırlarken Pandora'nın Kutusu açılıyor.

Prömiyere Serkan Altunorak, Timuçin Esen, Tilbe Saran, Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Tansu Biçer, İdil Fırat, Didem Balçın, Emin Alper gibi ünlü isimler de katıldı.

‘Westend / Batının Sonu', 29 Eylül'de ve Ekim ayı boyunca DasDas Sahne'de olacak.