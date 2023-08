Whitesnake’in gitaristi Bernie Marsden hayatını kaybetti

Efsanevi rock grubu Whitesnake'in de gitaristi olan ünlü müzisyen Bernie Marsden 72 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bernie Marsden’ın ailesi Instagram’da Marsden’ın perşembe akşamı eşi Fran ve kızları Charlotte ve Olivia’nın yanında huzur içinde öldüğünü yazdı.

Birleşik Krallık’ın önde gelen rock ve blues gitaristlerinden biri olan Marsden, Whitesnake’in Fool for Your Loving, She’s a Woman, Walking in the Shadow of the Blues, Trouble ve listelerdeki başarısıyla dikkat çeken Here I Go dahil olmak üzere birçok hit şarkısını yazdı.

1951’de Buckingham’da doğan Marsden, 1972’de rock grubu UFO ile kariyerine başladı. Çeşitli gruplarda yer alıp eski Deep Purple üyelerinin yer aldığı kısa ömürlü Paice Ashton Lord isimli grup ile bir projede çalıştıktan sonra Marsden, 1978’de Londra’da eski Deep Purple üyeleriyle birlikte Whitesnake’i kurdu.

Marsden, Snakebite’tan (1978) Saints & Sinners’a (1982) kadar albümlerde performans sergiledi. Ayrıca bu dönemde And About Time Too (1979) ve Look at Me Now (1981) adlı iki solo albüm çıkardı.

Marsden, 200’den fazla parçayı içeren geniş ve imrenilen özel gitar koleksiyonuyla da tanınıyordu. Hatta haziran ayında, “Canavar” olarak bilinen 1959 Gibson Les Paul Standard’ı 1,3 milyon doları aşan bir fiyat etiketiyle kısa süreliğine satışa sundu.

Cuma sabahı, Whitesnake üyelerinden Coverdale, sosyal medyada Marsden’ı anarak Twitter’da şunları yazdı: “Eski dostum Bernie Marsden’in vefat ettiği yönündeki korkunç habere yeni uyandım. En içten düşüncelerim ve dualarım onun sevgili ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına. Tanımaktan ve aynı sahneyi paylaşmaktan onur duyduğum gerçekten komik, yetenekli bir adamdı.”

İlginizi Çekebilir İtalyan müzisyen Salvatore Cutugno hayatını kaybetti