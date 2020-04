Whitney Houston’ın hayatını anlatan filmin senaryosu emin ellerde

2012 yılında henüz 48 yaşındayken hayatını kaybeden Whitney Houston’ın biyografik filminin çalışmalarına başlandı.

Houston’ın hayatının kilit noktalarını anlatacak olan filmin senaryosunu, En İyi Film dahil 5 Oscar ödülü alan Bohemian Rhapsody filminin senaristi Anthony McCarten yazacak. McCarten, The Theory of Everything, The Darkest Hour ve The Two Popes filmleriyle birçok kez Oscar adaylığı kazanmıştı.

Whitney Houston Estate’in muzik prodüktörü Clive Davis, “Kişisel ve profesyonel hayatım boyunca Whitney’in gençlik yıllarından itibaren onun bütün bilinmeyen hayatına tanık oldum” dedi. Clive Davis ayrıca, McCarten’ın senaryosunun Whitney Houston’ın hayatını en iyi şekilde kaleme alacağından emin olduğunu söyledi.

Houston, 25 yıllık müzik kariyeri albümleri boyunca 200 milyondan fazla satmıştı. Ayrıca 6 Grammy, 16 Billboard Müzik Ödülü ve 2 Emmy ödülü kazanmıştı.