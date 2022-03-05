Will Smith, “Ben Efsaneyim” ile geri dönüyor

Ünlü oyuncu Will Smith'in 2007 yılında başrolünde yer aldığı Ben Efsaneyim filminin devamının çekileceği açıklandı. Haber, hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Sozcu.com.tr

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Richard Matheson’ın 1954 tarihinde yayınladığı romanından uyarlanan Ben Efsaneyim, post apokaliptik bir gelecekte geçiyordu. İnsanlığın çoğunu öldüren ve hayatta kalanları canavar yaratıklara dönüştüren bir vebaya çare bulmaya çalışan bilim insanını oynayan Smith’e bir de köpek eşlik ediyordu. 53 yaşındaki aktörün ünlü olduğu “yalnız adam” rollerini pekiştirmesini sağlayan yapım, dünya çapında 585 milyon dolar hasılat yapmıştı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre, devam filmi de, orijinal filmin ortak yazarı Akiva Goldsman tarafından Warner Bros. için yazılacak. Devam filminde Will Smith’e, aksiyon filmleriyle tanınan Michael B. Jordan eşlik edecek.

“EN BÜYÜK İKİNCİ FİLMİM”

Ben Efsaneyim filmi hakkında 2015 yılında The Hollywood Reporter’a konuşan Will Smith, “Gişe rekorları kıran filmlerin ortasına küçük karakter dramaları koymaya çalışmak konusunda takıntılıyım. Bu konseptle şimdiye kadar en başarılı olduğum şey, ‘Ben Efsaneyim’ filmi. Bu film kolayca bir piyes ya da müsamere olabilirdi, değil mi? Bilirsiniz, tek kişilik bir yapım, köpekli bir adam – genellikle gişe rekortmeni olmak için bundan biraz daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu düşünürsünüz, ancak bugüne kadar, bu benim en büyük açılışım ve en büyük ikinci filmim” diyerek filme olan sevgisini açıkladı.