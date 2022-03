Will Smith neden tokat attı? Chris Rock ne dedi?

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar ödül törenlerine Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu. Chris Rock, Jada Smitsh'in saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca eşi Will Smith sahneye çıkarak tokat attı. 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith'in başta rol yaptığı sanılmasına rağmen sunucu Chris Rock'a attığı tokadın gerçek olduğu anlaşıldı.

Tüm dünyada milyarlarca kişi tarafından takip edilen Oscar ödül töreni ile en filmler belirlendi. Her yıl gerçekleşen ödül töreninde bu yıl filmler değil Will Smith konuşuldu. Üç yıl aradan sonra sunuculu gerçekleştirilen törende yapılan şaka Will Smith’i kızdırdı.

WİLL SMİTH CHRİS ROCK’I TOKATLADI

King Richard isimli filmdeki rolüyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünün sahibi olan Will Smith, tören sırasında sunuculuk yapan Chris Rock'ı sahnede herkesin gözü önünde tokatladı.

Chris Rock, 1997 yılında Demi Moore'un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak ,”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II'nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi.

Chris Rock, Will Smith’im eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak Rock'a tokat attı.

Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi.

Kameralar önünde olayın başta bir espri ve senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

WİLL SMİTH ÖZÜR DİLEDİ

King Richard’daki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Will Smith sahnede yaptığı konuşmada, yaşanan olay için özür diledi ancak özür dilediği kişiler arasında Chris Rock yer almadı. Smith sadece Akademi ve adaylardan özür dilemekle yetindi.