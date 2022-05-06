Will Smith, skandal tokat olayından sonra terapiye gitmeye başladı

Oscar Ödül Töreni'nde, ünlü komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, terapiye gitmeye başladı. Smith, skandal olaydan sonra sert eleştiriler almış ve Akademi'nin etkinliklerinden 10 yıl süreyle men edilmişti.

Sozcu.com.tr

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Entertainment Tonight’ın haberine göre; Oscar Ödül Töreni’nde şiddet eğilimiyle dünya basınına damga vuran Will Smith terapiye başladı.

Will Smith, Dolby Theatre’daki 27 Mart’ta gerçekleşen etkinlikte komedyen Chris Rock’ın Jada Pinkett Smith’in tıraş edilmiş kafası hakkında Demi Moore’un traşlı bir kafa ile yer aldığı 1997 filmine atıfta bulunarak “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2, onu görmek için sabırsızlanıyorum” diyerek espri yaptı. Smith önce bu espriye kahkahalarla gülse de eşinin bozulduğunu görünce sahneye çıkıp Rock’a herkesin önünde, canlı yayında tokat attı.

TERAPİYE GİDİYOR

İlerleyen dakikalarda da Smith, en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Smith gözyaşları içinde bir teşekkür konuşması yaparken şiddet içerikli davranışı için de Rock hariç herkesten özür diledi.

Geceyi eğlenerek ve başarısını kutlayarak geçiren Smith, gelen tepkilerden sonra nihayet 28 Mart’ta Instagram’da yaptığı bir paylaşımla Oscar’daki davranışının kabul edilemez ve affedilemez olduğunu söyledi ve “senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum, Chris. Çizgiyi aştım ve yanılmışım” diye yazdı.

Akademi’den istifa eden Smith, ayrıca Akademi tarafından da 10 yıl süreyle tüm etkinliklerden men edildi.

HİNDİSTAN’DA İNZİVAYA ÇEKİLDİ

Smith, son olarak 23 Nisan’da Hindistan’ın Mumbai kentinde görüldüğü için kendini maneviyat, yoga ve meditasyona verdiği söylentileri çıktı. Rock ise olayla ilgili genel olarak sessiz kalmayı tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yeni bir olay ise yeniden Oscar Ödül Töreni’nde yaşanan olayı gündeme getirdi. Bu hafta salı günü Netflix için hazırlanan bir şovda Dave Chappelle, sahnedeyken 23 yaşındaki Isaiah Lee isimli bıçaklı biri tarafından saldırıya uğradı. Lee kısa sürede güvenlik güçlerince yakalandı.

Olayın ardından Chris Rock mikrofonu alarak “Bu Will Smith miydi?” diye sordu.

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