Will Smith’e bir darbe de ajansından mı gelecek? Oyuncuyu bırakmayı düşünüyorlar

Will Smith'in bağlı olduğu ajans yöneticileri, ünlü ismin Oscar Ödül Töreni'nde imza attığı skandaldan sonra ikiye bölünmüş durumda. Will Smith'in bağlı olduğu yetenek ajansı Creative Artists Agency, oyuncuyla çalışıp çalışmama konusunda fikir birliğine henüz varamadı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Oscar Ödül Töreni, tarihinin en büyük skandallarından biriyle gündeme oturdu. En iyi erkek oyuncu adaylarından biri olan Will Smith, sahnede sunum yapan ünlü komedyen Chris Rock’a tokat attı. Smith’in olaydan sadece birkaç dakika sonra aday olduğu dalda Oscar alması da ayrıca tepki çekti.

Şimdi ise ünlü oyuncu bu skandal yüzünden bağlı çalıştığı ajanstan olmakla karşı karşıya.

Oscar Ödül Töreni’ne gölge düşüren skandal, hâlâ dünya kamuoyunun gündemindeyken konuyla ilgili gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. Törenden sonra tüm geceyi eğlenerek geçiren Will Smith, bir süre sessizliğini koruduktan sonra Instagram üzerinden Chris Rock’tan özür dilediğini açıklayan bir yazı yayınlamıştı.

AJANSI İKİYE BÖLDÜ

Smith, bu özürle de yetinmedi ve Akademi’den istifa ettiğini de açıkladı. Tüm törene gölge düşüren bu olay için de Akademi farklı yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağını görüştüğünü belirtirken bu hafta da oyuncunun pek çok projesinin iptal olduğu haberi geldi.

Smith bağlı olduğu ajansla yollarının ayrılıp ayrılmayacağını bekliyor. Smith’in beraber çalıştığı ajans; medya ve sporda sayısız birinci sınıf yıldızı temsil eden CAA’dan Bryan Lourd, Richard Lovett ve Kevin Huvane’yi endüstrinin en büyük ödüllerinden birini almış olmasına rağmen Smith ile çalışıp çalışmayacaklarına karar vermeye çalışıyor.

The Daily Beast’teki bir açıklamaya göre, ajans içinde Smith konusunda şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışma, geçen hafta Kaliforniya, Rancho Palos Verdes’deki lüks okyanus kıyısındaki Terranea Resort’ta bir liderlik inzivasına bile sıçradı ve yaklaşık 100 menajer ve yetenek yöneticisi konuyu gündeme getirdi. Söz konusu toplantı, pandemiden bu yana ilk toplantılarıydı.

Ajansın konuyla ilgili en büyük korkusu ise yeni bir Harvey Weinstein skandalı yaşamak. Yöneticilerden Bryan Lourd, Smith’i CAA’nın kadrosundan çıkarmak isterken, Lovett ise Smith ile çalışmaya devam etmek istiyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Will Smith skandalına benzer skandallar Hollywood’da daha önce de yaşanmıştı. Örneğin; WME, Mel Gibson’ın ırkçı söyleminden sonra oyuncu ile çalışmayı bırakmıştı. WME ayrıca cinsel taciz iddiaları nedeniyle Brett Ratner ve Bryan Singer ile de yollarını ayırmıştı.

Eski Fox News yıldızı Bill O’Reilly de kendisine yönelik bir dizi cinsel taciz iddiasını çözmek için 32 milyon dolar ödediği ortaya çıkınca UTA’dan çıkarıldı.

KARİYERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Oscar’a gölge düşüren bu skandaldan sonra oyuncunun kariyerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. İptal edilen ve beklemeye alınan projelerden sonra Smith şimdilik, hâlâ bu yıl vizyona girecek olan Apple TV+ filmi Emancipation’a sahip. Bu, oyuncunun popülerliğine ve Oscar olayından sonraki projeler üzerindeki etkisine bir bakış sağlayabilir.

Pek çok kişi Smith’in kariyerinin boşa mı gideceğini veya izleyicilerin ona sırtını dönüp dönmeyeceğini merak ederken, kriz PR ajansı Red Banyan’ın CEO’su Evan Nierman, Smith’in kalacağını iddia etti. Nierman Newsweek’e verdiği demeçte, “Will Smith, on milyonlarca insanın önünde canlı televizyonda saldırı gerçekleştirdikten sonra bile iptal edilemeyecek kadar büyük” dedi.

BEKLEMESİ GEREKİYOR

Avukat Domenic Romano ise Smith’in uygun bir geri dönüşün tadını çıkarmak için halkın hafızasından kaybolmasını, sempatik ve pişman görünmeye devam ederek beklemesi gerektiğini söyledi.

Smith, gelecekte Oscar için oy kullanamayacak veya özel Akademi etkinliklerine katılamayacak, ancak yine de gelecekteki Oscar adaylıkları için uygun olacak.

“Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ediyorum ve kurulun uygun gördüğü diğer sonuçları kabul edeceğim” dedi.

İlginizi Çekebilir Tokat, Will Smith'in başını yaktı: Netflix ve Sony projeleri askıya aldı

İlginizi Çekebilir Tokatçı Will Smith'ten şaşırtan karar: Akademiden istifa etti