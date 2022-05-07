Will Smith’e bir darbe de Apple’dan geldi

Will Smith'in başrolde yer aldığı Apple TV+ filmi Emancipation'ın 2023'e ertelendiği duyuruldu. Erteleme kararının Oscar Ödül Töreni'nde yaşanan skandal tokat olayından sonra gelmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2022’ye girerken Apple TV+, orijinal film listesinde Antoine Fuqua’nın yönettiği ve Will Smith’in başrolde olduğu Emancipation’a yer verirken yeni bir gelişme yaşandı ve yayın platformu filmi erteleme karar aldı.

Variety’nin haberine göre filmin gösterimi şimdilik 2023’e ertelendi. Apple, daha önce Emancipation için resmî olarak bir tarih vermemiş olsa da filmin sonbaharda yayında olması bekleniyordu.

WILL SMITH’İN İTİBARINI TOPARLAMASI BEKLENİYOR

Variety, filmin post prodüksiyonunun hâlâ devam ettiğini söylüyor, bu da filmin ertelenmesindeki başka bir faktör olarak görülüyor. Bununla birlikte Apple, filmin izleyiciler ve eleştirmenler tarafından olumlu karşılanabilmesi için bir yıl beklemenin ve Smith’in itibarının 2023 sonbaharına kadar bir şekilde toparlanmasını umuyor olabilir.

Apple, başrolde Will Smith’in yer aldığı film için 100 milyon doların üzerinde para harcadı.

Erteleme kararı Oscar Ödül Töreni’nde komedyen Chris Rock’ın Will Smith’in eşinin tıraşlı saçlarıyla ilgili espri yapması ve ardından da Smith’in canlı yayında, milyonların gözü önünde Rock’a tokat atmasından sonra geldi.

İlginizi Çekebilir Will Smith, skandal tokat olayından sonra terapiye gitmeye başladı

İlginizi Çekebilir Will Smith'in attığı tokatın arkasında Jada ile yaşadığı gerilimli ilişki mi var?