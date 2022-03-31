Will Smith’in eşi, o yumruğa böyle tepki vermiş

Oscar Ödül Töreni’nde aktör Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı yumruğun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Will Smith'in törende komedyen Chris Rock’ın eşi Jada Pinkett Smith'le ilgili espri yapması üzerine sahneye çıkarak sunucuyu tokatlaması şok etkisi yaratmıştı.

O anlarda Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in tepkisini gösteren bir video sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Görüntülerde arkadan çekilen Pinkett Smith'in eşinden yumruk yiyen Rock'un sonrasında söylediği sözlere güldüğü görüldü. Eşinin sahneden inip yerine oturduktan sonra Rock'a bağırdığı anlarda da Bayan Smith’in istifinin bozmaması dikkat çekti.

Komedyen Chris Rock, Demi Moore’un oynadığı 1997 yapım G.I Jane filmine gönderme yaparak, ”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” diye espri yapmıştı. Bir süredir saçkıran olarak da bilinen alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Smith’in eşiyse bu espriye öfkelenmişti.

Bunun üzerine Will Smith'in sahneye çıkıp yumrukladığı Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” demişti. Yerine dönen Smith “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırırken Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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