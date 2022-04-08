Will Smith’in Oscar ödülünü için kritik gün: Akademi ikiye bölündü

Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith'in Oscar ödülünün geri alınması tartışılıyor... Akademi, cinsel taciz uyguladığı ortaya çıkan yapımcı Harvey Weinstein ve yönetmen Roman Polanski'nin ödüllerinin geri alınmadığı için Smith'in ödülü ile ilgili net bir karar veremiyor.

Sozcu.com.tr

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İki hafta önce Oscar Ödül Töreni’nde eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili bir espri yapan komedyen Chris Rock’ın sözlerine öfkelenen ve sahneye çıkarak ünlü komedyene tokat atan ve daha sonra da hakaret eden Will Smith’in akıbeti bugün belli olacak…

Tokat olayından 40 dakika sonra “King Richard” isimli filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Smith’in ödülünün geri alınması tartışılıyor… Akademi’den geçen hafta istifa etme kararı alan Smith’in ödülünün alınıp alınmaması tartışması ise Akademi’yi iki böldü.

9 bin üyesi olan Akademi’de bugün karar verilebileceği kaydedilirken, yüzlerce WhatsApp grubunda Smith’in ödülünün alınmasını savunanlarla buna karşı çıkanlar tartışmaya devam ediyor. Fakat Akademi’nin 54 üyeli yönetim kurulu Smith ile ilgili nihai kararı verecek.

Akademi’den kaynaklar, cinsel taciz ve saldırı yapan yapımcı Harvey Weinstein ve yönetmen Roman Polanski’nin Oscarlarının geri alınmadığını ve bu sebeple Akademi için belirsizlik olduğunu duyurdu. The Sun’a konuşan bir kaynak, “Genel algı, şu an böyle bir adım atılması bir çılgınlık ve bir ikiyüzlülük olarak görülür” dedi.

Kaynaklar, 54 üyeli yönetim kurulunun tamamen ikiye ayrıldığını da belirtti. Normalde 18 Nisan’da Smith’in akıbeti için bir araya gelmesi planlanan toplantı, Smith’in Akademi’den 1 Nisan itibariyle istifa etmesiyle birlikte erkene çekilmişti. Akademi’nin başkanı David Rubin, “Bay Smith istifa ettiği için şu an Akademi’den ihraç edilmesi ya da üyeliğinin askıya alınması gibi bir şey mümkün değil. Dolayısıyla hızlıca bu durumu ele almamız gerek” demişti.

Akademi, Smith’i gelecek ödüllerden men edebilir veya gelecekteki etkinlik ve ödül törenlerinin yasaklı listesine dahil edebilir.

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