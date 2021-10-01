Willy Wonka filmine bir isim daha: Olivia Colman

Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın öne çıkan karakterlerinden Willy Wonka'nın hayatına odaklanan Wonka filminin kadrosuna bir isim daha katıldı.

Sozcu.com.tr

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The Crown’da Karliçe Elizabeth’i oynayan Olivia Colman, Wonka filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Roald Dahl’ın meşhur hikayesi Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda sıra dışı karakteriyle izleyenlerin ilgisini çeken Willy Wonka’nın hikayesini anlatacak Wonka filmi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Uğur Böceği, Beni Adınla Çağır ve Küçük Kadınlar gibi filmlerle son dönemin parlayan yıldızı Timothée Chalamet’in Willy Wonka’yı canlandıracağı filmde; Rowan Atkinson, Rakhee Thakrar, Keegan-Michael Key ve Jim Carter’a bir isim daha katıldı. Oscar, Emmy ve BAFTA gibi önemli ödülleri kariyerine etkileyen Olivia Colman’ın Wonka filminde rol alacağı duyuruldu.

Wonka ile ilgili detayların çoğu gizli tutulsa da çekimlerin önümüzdeki hafta Londra’da başlayacağı paylaşıldı.

Filmde, Willy Wonka’nın çikolata fabrikasını açmadan önceki genlik günlerine odaklanılacak.

Prodüksiyonun, Chalamet’in şarkı söyleme ve dans etme becerilerini sergileyeceği birkaç müzikal sahneye sahip olduğu da söyleniyor. Ayrıca Wonka’nın çikolata fabrikasını kurmadan önce Oompa Loompalarla nasıl tanıştığını göstereceğine inanılıyor.

Willy Wonka ilk olarak 1971’de Gene Wilder’ın performansıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Ardından 2005 uyarlaması filmde ikonik karakteri Johnny Depp canlandırdı. 150 milyon dolarlık bir bütçeden 206.4 milyon dolar yerel ve 474,9 milyon dolar dünya çapında hasılat yaparak gişe rekoruna imza attı.

Roald Dahl’ın hikâyeleri geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından satın alınmıştı.

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