Woody Allen’dan hayranlarını üzecek açıklama: “Son film olabilir”

Ünlü yönetmen Woody Allen, Instagram Live üzerinden Alec Baldwin'in sorularını yanıtladı. Allen 50. filmini Paris'te çekeceğini açıklarken hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Bol ödüllü yönetmen, 50. filminin son filmi olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ekim 2021’de Rust filmi setinde bir kaza sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan Alec Baldwin, evlatlık kızı Dylan Farrow’u taciz ettiği iddialarıyla son yıllarda sık sık gündeme gelen Woody Allen’ı Instagram Live’da ağırladı.

Woody Allen, canlı yayın sırasında 50. filmini Paris’te çekeceğini ve bunun son filmi olabileceğini açıkladı. Allen, çekimlerin bu sonbaharda başlayacağını, ancak film yapımcılığı için artık heyecanını kaybettiğini söyledi:

“Heyecanımın çoğu gitti. Şimdi bir film yapıyorsunuz ve sinema salonlarında birkaç hafta geçiriyor ve ardından akış platformlarına gönderiliyor ya da görüntüleme başına ödeme uygulanıyor. Benim için o kadar zevkli değil.”

CİNSEL TACİZ İDDİALARI ANLAŞMALARINI DA ETKİLEDİ

Allen’ın en son iki filmi pandemi sırasında gösterime girmişti. Ve sadece Selena Gomez, Timothée Chalamet ve Elle Fanning’in başrol oynadığı “New York’ta Yağmurlu Bir Gün” gişede başarıyı yakalayabildi. Film, aynı zamanda, Allen’ın Amazon’la yaptığı beş film anlaşmasının iptal edilmesinden sonra yaptığı ilk film oldu. Amazon, yönetmenin evlat edindiği kızı Dylan’ı 1992’de cinsel tacizde bulunduğu iddialarının yeniden gündeme gelmesiyle anlaşmayı iptal etmiş ve yönetmenle aralarında yasal bir savaşın da başlamasına neden olmuştu.

Allen iddiaları hiçbir zaman kabul etmedi ve iki soruşturma, aleyhinde hiçbir suçlama yapılmadan kapatıldı.

“EVİMDEYİM, YATAĞIN ALTINDA SAKLANIYORUM”

Baldwin’e konuşan Allen, ayrıca pandemi sürecini de nasıl geçirdiğinden bahsetti. Allen, şimdiye kadar şans ve temkinli duruşu sayesinde Covid-19’a yakalanmamayı başardığını söyledi: “Salgın geldiğinde ben de herkes gibi evimdeydim, yatağın altında saklanıyordum. Düşündüm ki: Vay, yatağın altını seviyorum. Dışarı çıkmam ve film çekmem gerekmiyor. Kışın soğuk, yazın sıcak şartlarda çalışmıyorum… Ve bütün gün karar vermem gerekmiyor.”

Allen ayrıca Broadway’in şu anki durumunu da hedef alarak şunları söyledi: “Bütün şovlar müzikal canlandırma… Bir yıldız almalısın ve bütün bunlar, milyonlarca dolara mal oluyor.”

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