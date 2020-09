Wonder Woman 1984’ün vizyon tarihi belli oldu

Warner Bros. Türkiye, merakla beklenen Wonder Woman 1984'ün önümüzdeki Aralık ayında vizyona gireceğini duyurdu.

Box Office Türkiye’nin haberine göre, Warner Bros. Türkiye’nin yaptığı aylık vizyon takvimi güncellemesi sonucu Wonder Woman 1984’ün Türkiye için gösterim tarihi de 25 Aralık 2020 olarak onaylandı.

Yapım şirketi Türkiye takviminde yer alan Sony Pictures filmleri Connected ve Happiest Season filmlerinin Türkiye vizyon tarihleri belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

ERTELEME KARARI GELDİ

Wonder Woman 1984’ün global olarak vizyon tarihi, yaklaşık üç hafta öncesinde Warner Bros.’un duyurusuyla 25 Aralık 2020’ye ertelenmişti. Fakat iki önemli stüdyo olan Sony ve Warner Bros.’un filmlerinin Türkiye dağıtımcılığını üstlenen Warner Bros. Türkiye’nin bir süredir uygulamaya koyduğu vizyon takvimi güncellemelerini ayda bir kez toplu bir şekilde paylaşma kararı sebebiyle Wonder Woman 1984, bugüne kadar Türkiye’de 2 Ekim’de gösterime girecekmiş gibi takvimdeki yerini almıştı. Bugün Warner Bros. Türkiye cephesinden gelen duyuruyla birlikte Wonder Woman 1984’ün Türkiye vizyon tarihi, dünyanın geri kalanında olduğu gibi 25 Aralık 2020 olarak yer almış oldu.