World Winterfest’te üç gün müzik keyfi

World Winterfest'te müzik 20 Aralık Cuma akşamı saat 20:30'da İzmirli “Balkan Tayfa” konseri ile başlayacak. Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde gerçekleşecek konserlerde 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:30'da Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanlayan “Kolektif İstanbul”, 22 Aralık Pazar günü ise saat 16:00'da “Bando Balkan” sahne alacak.

ATÖLYELER DÜZENLENECEK

World Winterfest boyunca yeni yıl ruhuna uygun ağaçlar, dekor ve süsler tasarlamak için hem çocuklara ve hem yetişkinlere yönelik atölyeler düzenlenecek. Kozalaklar, simli şeritler, boyalar ve farklı süsleme malzemeleri kullanılarak birbirinden renkli yılbaşı süsleri yapmak için “Yılbaşı Ağacı”, “Yılbaşı Çelengi”, “Yılbaşı Dekoru” veya “Yılbaşı Ağacı Süsü” atölyelerinden birine katılabilirsiniz. Ayrıca festival boyunca “Ahşap Araba Boyama” ve “Baskı” atölyeleri de düzenlenecek.

World Winterfest Konser Programı

20.12.2019 20:30 Balkan Tayfa

21.12.2019 20:30 Kolektif İstanbul

22.12.2019 16:00 Bando Balkan