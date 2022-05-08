X-Files dizisinin yıldızına yeni reklam filmi için rekor ücret

"X-Files" dizisindeki Ajan Dana Scully rolüyle hafızalara kazınan aktris Gillian Anderson, bir siber güvenlik firmasının reklam filmi için yaklaşık 1 milyon TL'lik bir ücretle kamera karşısına geçti.

Sozcu.com.tr

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Yayınlandığı yıllarda fırtınalar estiren ünlü bilimkurgu dizisi “X-Files”da Ajan Dana Scully rolünü canlandıran 53 yaşındaki Amerikalı aktris Gillian Anderson, yeni bir reklam filminde rol aldı.

Daily Mail’in haberine göre, Palo Alto Networks’ün reklam filminde yer alan ünlü aktris, bu işbirliğinden yaklaşık 1 milyon TL (500 bin Sterlin) değerinde bir ücret aldı.

Anderson, geçen hafta televizyonda ve internette gösterilecek dört reklam filmini çekerken Londra’da görüldü. Taba rengi bir palto giyen ve sarı uzun saçlarla görülen yıldızın göz alıcı görüntüsünden bir şey kaybetmediği görüldü. Yakasında da Palo Alto Networks’ün logosuna benzeyen kırmızı bir broş yer aldı.

Palo Alto Networks’e yakın bir kaynak, “Gillian Anderson, ‘X-Files’ zamanlarından beri birçok rolde yer almasına rağmen, Ajan Scully’yi oynadığı için sevgiyle hatırlanıyor. İkonik bir karakterdi, bu yüzden onu düşündüğünüzde akla uzaylılar, siber uzay ve paranormal aktiviteler geliyor. Anderson, bilgisayar sistemlerini kötü niyetli saldırılara karşı savunma konusunda uzmanlaşmış bir şirket için mükemmel bir yüz” dedi.



Ünlü aktris, kısa süre önce Netflix draması “The Crown”da Margaret Thatcher olarak rol aldı ve ayrıca BBC2 suç draması “The Fall”da Dedektif Stella Gibson’ı ve Netflix komedisi “Sex Education”da terapist Jean Milburn’ü canlandırdı.

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