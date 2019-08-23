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XJAZZ’ın programı açıklandı
XJAZZ’ın programı açıklandı
Her yıl Ankara'nın dinamik mekanlarında gerçekleşen Berlin çıkışlı XJAZZ Festivali, beşinci yılında ilk defa Ankara'da açık havaya açılıyor.
Kültür Sanat 23 Ağustos 2019 - 10:38

3dots, Not Under Command, Nous Creative Studio ve Riff Ankara'nın Ankara’da ortak çalışması olan XJAZZ 28 ve 29 Eylül tarihlerinde 6 bin kişilik kapasitesiyle ODTÜ M.D. Vişnelik Tesislerinde gerçekleşecek. Elektronik, Afrika ve neo-klasik müzik ve cazı diğer müzik stilleriyle birleştiren, spektrumunu açarak doğaçlama electronica ve minimalist klasik müziğe göz kırpan programı ile dikkat çeken XJAZZ festivalinin programı şöyle:

28 Eylül

Weval
İlhan Erşahin & OceanvsOrientalis
Gaye Su Akyol
Bobby Rausche

29 Eylül

Ceza
Emika
Hugo Kant