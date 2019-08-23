XJAZZ’ın programı açıklandı

3dots, Not Under Command, Nous Creative Studio ve Riff Ankara'nın Ankara’da ortak çalışması olan XJAZZ 28 ve 29 Eylül tarihlerinde 6 bin kişilik kapasitesiyle ODTÜ M.D. Vişnelik Tesislerinde gerçekleşecek. Elektronik, Afrika ve neo-klasik müzik ve cazı diğer müzik stilleriyle birleştiren, spektrumunu açarak doğaçlama electronica ve minimalist klasik müziğe göz kırpan programı ile dikkat çeken XJAZZ festivalinin programı şöyle:

28 Eylül



Weval

İlhan Erşahin & OceanvsOrientalis

Gaye Su Akyol

Bobby Rausche

29 Eylül

Ceza

Emika

Hugo Kant