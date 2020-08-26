Ya modern hayatlarımız bir gün ıskartaya çıkarsa?

Dünyanın büyük bir kısmı modernleşmeden ya tamamen ya da kısmen etkilendi. Modernleşme, gezegenin en uzak noktasına ulaştığında tüm yerellikler modernitenin küresel zaferinin sonuçlarını taşımalıydı. Peki modernitenin kaçınılmaz sonu, ekonomik ilerlemenin malum yan etkisi neydi? “İnsan atığı” üretimi ya da daha kesin ifadeyle boşa giden yaşamlar, “gereksiz” göçmenler, mülteciler, sığınmacılar, dışlanmışlar; yani “ıskarta hayatlar”…

Bauman; “insane atığı” ile başa çıkma sorununun iktidar stratejilerinden insan ilişkilerinin en samimi yönlerine kadar ortak yaşamımızın şaşırtıcı özelliklerini anlamak için bir anahtar sağladığını gösteriyor ve hepimizi bekleyen dramatik sona karşı önemli bir uyarıda bulunuyor:

“Atık”a çıkarılmak nüfusun belirli bir kısmını değil, potansiyel olarak herkesi bekleyen, herkese mevcut ve müstakbel sosyal mevkisinin sallantıda olduğunu hatırlatan bir tehlikeye dönüşür.