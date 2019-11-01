Yahya Kemal Beyatlı vefatının 61’inci yılında mezarı başında anıldı
Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden, İstanbul şairi Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61'inci yıl dönümünde Beşiktaş Aşiyan Mezarlığı'ndaki mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Vali Yardımcıları Dr. Hülya Kaya, Ahmet Hamdi Usta, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi öğrencisi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreni yapılan duanın ardından tamamlandı.