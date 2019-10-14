Yakın tarihimizin müzikal belgeseli 25 Ekim’de İstanbul’da

‘Orada Duruverseydi Zaman’ı izlemek için koltuklarına oturan seyirciler gösteride; Türkiye'nin ilk seyyar sergisi Karadeniz Vapuru'yla Avrupa limanlarında; hikayeleri, öyküleri, şiirleri ve savaşlarıyla Çanakkale Savaşı'nın içinde; inanmışsa başarmanın mümkün olduğunu Özsoy Operası'nda, uzaktaki köyü yakın eden okulları Köy Enstitüleri'nin hikayesini bulacak.

“BU BİZİM İÇİN BİR GÖREV”



3,5 yıldır büyük şehirlerimizin yanı sıra Anadolu'nun dört bir yanında genç izleyicileriyle buluşan Pınar Ayhan; ‘'Üzülerek görüyorum ki her yerde gençler yanıma gelip, bunları bilmiyorduk; bize böyle anlatılmamıştı diyorlar. Aslında yakın tarihimiz sorunları da çözümlerini de içinde barındıran yüzlerce hikayeyle dolu. Tarih bilmeyince kolay yargılarsınız, kolay inanırsınız, unutur neyi unuttuğunuzu bile bilemezsiniz. Tarihimizi sanatla anlatmak için yollardayız, bu bizim için bir görev'' ifadelerini kullanıyor.



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