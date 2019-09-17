Yakın tarihin karanlık noktaları Büyük Hesaplaşma’da

Bir dönemin panaromasını sunan kitap hem son yıllarımıza damga vuran çetin hesaplaşmayla ilgili hafızalarımızı tazeliyor hem de yalın dili ve sürükleyici kurgusuyla okurlarına benzersiz bir okuma deneyimi sunuyor.

Arka Kapak Yazısı:

Tarihin dayanılmaz acılara ve büyük bir ihanete tanıklık ettiği, dostlukların paramparça, yaşamların darmadağın olduğu yılları anlatan bir yakın tarih romanı BÜYÜK HESAPLAŞMA…

Deniz Lisesi'nde okudukları günlerden beri birbirine kardeşçe bağlı üç askerin yolları, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi süreciyle hayli düşündürücü ve sarsıcı şekilde ayrılır.

Vatan hainliği suçlamasıyla büyük bir kumpasın kurbanı olarak Hasdal Cezaevi'nde yatan bir avuç asker, beklenmedik bir kaynaktan istihbaratını aldıkları darbe girişimini önlemek için cezaevinden firar etmeye kalkışır. Böylece İstanbul'dan başlayıp Doğu Akdeniz'de Suriye, Kıbrıs ve İsrail'e uzanan bir hesaplaşma sürecinin fitili de ateşlenmiş olur.

Bu süreçte ortaya çıkan bazı sırlar, yakın dostların, ayrılmaz arkadaşların ve mutlu aile bireylerinin çatışmasını ve sonuçta kendileriyle hesaplaşmasını da kaçınılmaz kılacaktır.

Emekli Tümamiral Semih Çetin'in kaleme aldığı BÜYÜK HESAPLAŞMA sürükleyici kurgusu, yalın ve güçlü anlatımıyla olduğu kadar, yakın tarihin karanlık noktalarına da ışık tutması açısından hem bir dönemin hafızası hem de lezzetli bir roman olarak eşsiz bir okuma serüveni vaat ediyor okura.