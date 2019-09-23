Yakında beyazperdede olacak olan Sıfır Bir’in çekimleri sürüyor

İnternette yayınlanan ve kısa sürede fenomen olan Sıfır Bir, kısa süre sonra beyazperdede olacak. Filmin yönetmeni ve başrolleri çektikleri bir video ile izleyicilere seslendi.

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana, BluTV aracılığı ile izleyicilerle buluşmuş ve 6 sezon sürmüştü. Adana Hürriyet Mahallesi’ni anlatan dizi kısa sürede fenomen olmuştu. Dizinin bitmesi ise izleyicileri üzmüştü. Ekip, kısa sürede kolları sıvamış ve beyazperdede gösterime girecek bir film için hazırlıklara başlamıştı.

Filmin çekimlerinin sürdüğü sosyal medyada paylaşılan bir video ile açıklandı. Yönetmen Kadri Beran Taşkın, filmin çekimlerinin ikinci haftasında olduklarını ve çok güzel sahneler çektiklerini açıkladı. Sıfır Bir’in başrolü Savaş Satış ise “Bizi bu yolculukta yalnız bırakmayan bütün izleyicilere teşekkür ederiz” derken, Sokağın Çocukları isimli bir dizi çekeceklerini de müjdeledi.