Yakup Yavru’nun vefatının ardından tören ertelendi!

Daha önce, 25 Eylül 2018 Salı günü yapılacağı açıklanan 25. Yıl Gala Gecesi, sanatçı Yakup Yavru'nun vefatı nedeniyle 26 Eylül 2018 Çarşamba gününe alındı. Vefat eden Yakup Yavru'nun ödülü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda bugün düzenlenen törende tabutunun yanına konularak memleketi Amasya'ya gönderildi.
ÖDÜL ALACAK DİĞER İSİMLER
Hasan Yıldız (Oyuncu), Dündar Aydınlı (Oyuncu), Yılmaz Terzioğlu (Oyuncu), Necdet Kökeş (Oyuncu), Yavuz Karataş (Oyuncu), Salih Eskicioğlu (Oyuncu), Oktay Yavuz (Oyuncu), Coşkun Göğen (Oyuncu), Sönmez Yıkılmaz (Oyuncu), İhsan Gedik (Oyuncu), Çetin Başaran (Oyuncu), Cevdet Arıkan (Oyuncu), Ali Güney (Oyuncu), Resul Biçer (Oyuncu), Yusuf Özel (Set Emiri), Mustafa Dik (Oyuncu), Mehmet Yüksel (Oyuncu), Zülfikar Öner (Oyuncu), Ertan Güntav (Oyuncu), Metin Devrim (Işık Şefi), Engin Aksu (Oyuncu), Burhan Kocataş (Oyuncu), Bahri Kırmızıay (Adanalı film makinisti), Sabri Şenevi (Adanalı film makinisti)