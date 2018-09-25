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Yakup Yavru’nun vefatının ardından tören ertelendi!
Yakup Yavru’nun vefatının ardından tören ertelendi!
25. Uluslararası Film Festivali’nde sinema emekçilerinin ödüllendirileceği tören, Yakup Yavru'nun kaybıyla yarına alındı.
Kültür Sanat 25 Eylül 2018 - 16:13

Daha önce, 25 Eylül 2018 Salı günü yapılacağı açıklanan 25. Yıl Gala Gecesi, sanatçı Yakup Yavru'nun vefatı nedeniyle 26 Eylül 2018 Çarşamba gününe alındı. Vefat eden Yakup Yavru'nun ödülü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda bugün düzenlenen törende tabutunun yanına konularak memleketi Amasya'ya gönderildi.
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ÖDÜL ALACAK DİĞER İSİMLER

Hasan Yıldız (Oyuncu), Dündar Aydınlı (Oyuncu), Yılmaz Terzioğlu (Oyuncu), Necdet Kökeş (Oyuncu), Yavuz Karataş (Oyuncu), Salih Eskicioğlu (Oyuncu), Oktay Yavuz (Oyuncu), Coşkun Göğen (Oyuncu), Sönmez Yıkılmaz (Oyuncu), İhsan Gedik (Oyuncu), Çetin Başaran (Oyuncu), Cevdet Arıkan (Oyuncu), Ali Güney (Oyuncu), Resul Biçer (Oyuncu), Yusuf Özel (Set Emiri), Mustafa Dik (Oyuncu), Mehmet Yüksel (Oyuncu), Zülfikar Öner (Oyuncu), Ertan Güntav (Oyuncu), Metin Devrim (Işık Şefi), Engin Aksu (Oyuncu), Burhan Kocataş (Oyuncu), Bahri Kırmızıay (Adanalı film makinisti), Sabri Şenevi (Adanalı film makinisti)

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Son güncelleme: 16:21 - 25.09.2018

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