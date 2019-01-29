Yalçın Menteş’ten kötü haber

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve kangren hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen Yalçın Menteş, yoğun bakıma kaldırıldı. Usta sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığını verdiği kötü haberlerle tanınan Onur Akay duyurdu.

Usta oyuncu için dua isteyen Onur Akay, “Bazı belediyeler, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş’i özel gecelerde seyircisiyle buluşturmuştu. Menteş, aslında yeniden sahnelere dönmek istiyordu ama çok küstü! Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum” dedi.

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Doktoru Tanju Ulufer, Yalçın Menteş’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, “Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız. Bugünkü durum böyledir.” dedi.