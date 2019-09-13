Yalnız nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre yalnız mı, yanlız mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘yalnız'dır.
YALNIZ NE DEMEK:
1- Yanında başkaları bulunmayan.
2- Yanında başkaları olmayarak.
3- Yalnızca.
4- Ama.
5- Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.
YALNIZ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “yalnız mı, yanlız mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yalnız şeklinde olmalıdır.
yanlız (Yanlış kullanım)
yalnız (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yaşananlar son olaylar onu çok sarstı. Çevresindekilere bir süre yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.”