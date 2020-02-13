‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ 14 Şubat’ta perde açıyor

DasDas, yarın Sevgililer Günü’nde yeni oyunu ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet'in prömiyerine ev sahipliği yapacak. 14 Şubat Cuma akşamı ilk kez izleyicisi ile buluşacak oyunda kendini bilmek ve bulmak arasındaki kayboluş hikayesi Mirat'ın ağzından anlatılıyor.
Başarılı yazar Murat Gülsoy'un aynı adlı romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Nagihan Gürkan üstlenirken, oyunda Ceren Boz, Ozan Erdönmez, Sabahattin Yakut ve Nihan Işık sahne alıyor.
‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet', 24 Şubat ve 11-17-26 Mart tarihlerinde DasDas'ın Atölye sahnesinde yeniden izleyicilerle buluşacak.
OYUN KÜNYESİ
Proje Tasarımı: Ceren Boz
Uyarlayan: Ceren Boz- Nagihan Gürkan
Yönetmen: Nagihan Gürkan
Oyuncular: Ceren Boz, Ozan Erdönmez, Sabahattin Yakut, Nihan Işık
Müzik: Oktay Köseoğlu
Hareket Tasarımı: Salih Usta
Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı: Eylül Gürcan
Cast Direktörü: Selim Bahar
Proje ve Reji Asistanı: Nihan Işık