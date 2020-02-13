‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ 14 Şubat’ta perde açıyor

‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ 14 Şubat’ta perde açıyor

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından, Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ yarın DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

DasDas, yarın Sevgililer Günü’nde yeni oyunu ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet'in prömiyerine ev sahipliği yapacak. 14 Şubat Cuma akşamı ilk kez izleyicisi ile buluşacak oyunda kendini bilmek ve bulmak arasındaki kayboluş hikayesi Mirat'ın ağzından anlatılıyor.

Başarılı yazar Murat Gülsoy'un aynı adlı romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Nagihan Gürkan üstlenirken, oyunda Ceren Boz, Ozan Erdönmez, Sabahattin Yakut ve Nihan Işık sahne alıyor.

‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet', 24 Şubat ve 11-17-26 Mart tarihlerinde DasDas'ın Atölye sahnesinde yeniden izleyicilerle buluşacak.



OYUN KÜNYESİ

Proje Tasarımı: Ceren Boz

Uyarlayan: Ceren Boz- Nagihan Gürkan

Yönetmen: Nagihan Gürkan

Oyuncular: Ceren Boz, Ozan Erdönmez, Sabahattin Yakut, Nihan Işık

Müzik: Oktay Köseoğlu

Hareket Tasarımı: Salih Usta

Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Kostüm Tasarımı: Eylül Gürcan

Cast Direktörü: Selim Bahar

Proje ve Reji Asistanı: Nihan Işık