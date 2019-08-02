Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yan yana nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yan yana’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Yan yana nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yan yana’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'yan yana'dır. Yan yana mı, yanyana mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 2 Ağustos 2019 - 09:44

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yan yana’dır.

YAN YANA NE DEMEK:

1– Birbirinin yanında olan.

2– Biri ötekinin yanında olarak.

YAN YANA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “yan yana, yanyana” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yan yana şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yanyana (Yanlış kullanım)
yan yana (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tören boyunca yan yana gelmediler.”

İLGİLİ HABERPeşi sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre 'peşi sıra' bitişik mi ayrı mı yazılır?