Yan yana nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yan yana’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yan yana’dır.
YAN YANA NE DEMEK:
1– Birbirinin yanında olan.
2– Biri ötekinin yanında olarak.
YAN YANA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “yan yana, yanyana” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yan yana şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
yanyana (Yanlış kullanım)
yan yana (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Tören boyunca yan yana gelmediler.”