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Yanı sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yanısıra’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Yanı sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yanısıra’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yanı sıra’dır. Yanı sıra mı, yanısıra mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 26 Aralık 2019 - 10:29

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yanı sıra'dır.

YANI SIRA NE DEMEK:

1- Birlikte.

2- Yanında, beraberinde.

YANI SIRA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yanı sıra mı, yanısıra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yanı sıra bir şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yanısıra (Yanlış kullanım)
yanı sıra (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kendisi geldiği yetmiyormuş gibi yanı sıra kardeşini de getirmiş.”

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Son güncelleme: 10:30 - 26.12.2019
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