Yanı sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yanısıra’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yanı sıra'dır.
YANI SIRA NE DEMEK:
1- Birlikte.
2- Yanında, beraberinde.
YANI SIRA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin yanı sıra mı, yanısıra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yanı sıra bir şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
yanısıra (Yanlış kullanım)
yanı sıra (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kendisi geldiği yetmiyormuş gibi yanı sıra kardeşini de getirmiş.”