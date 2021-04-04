Yanlışlıkla 500 bin dolarlık sanat eserini boyadılar

Çift, sergilenen soyut resmin katılımcılara açık olan bir eser olduğunu düşündükleri için böyle bir şey yaptıklarını söylerken, galeri sorumluları çift ile ilgili herhangi bir suçlamada bulunmayacaklarını açıkladılar.

Harlem doğumlu ve JonOne olarak tanınan John Andrew Perello'ya ait soyut resim, sergilenirken sanatçının eseri oluştururken kullandığı boya kutularına ve fırçalara yer verilince çiftin yanlış bir izlenime kapılmasını anlayabildiklerini açıklayan galeri, çift hakkında herhangi bir suçlamada bulunmamaya karar verdi.



Lotte World'deki serginin sorumlusu Kang Wook, çiftin esere eklediği üç siyah çizgi ile ilgili sanatçıyla görüştüklerini ve yeniden restore edilip edilmeyeceğine henüz herhangi bir karar vermediklerini belirtti. Yaşanan bu olaydan sonra eserin önüne tel örgüler çekilip “dokunmayın” yazan uyarılar konuldu.

JonOne'a ait eserin başına gelenler sanat dünyasında ilk kez yaşanmıyor. Banksy'nin Şubat 2020'de yaptığı Sevgililer Günü resmi de sadece 48 saat sonra tahrip edilmişti.