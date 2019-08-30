Yapı Kredi Kültür Sanat sezonu açıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisi, bir saatliğine yalnızca bir sergi mekânı olmaktan çıkacak ve sanatla sihrin iç içe geçtiği bir gösteriye sahne olacak. Halil Altındere'nin Eylül ayında Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılacak olan “Abrakadabra” sergisi kapsamında gerçekleşecek gösteride ünlü sihirbaz Kubilay QB Tunçer, Altındere'nin sanatla sihir, sanatçıyla sihirbaz, sergi mekânıyla sihirbazın sahnesi arasındaki ilişkilere dair yorumlarına kendi yorumlarını ekleyecek. Tunçer, gösterinin ardından katılımcılarla küçük bir söyleşi yapacak. Kubilay QB Tunçer ile “Yetişkinlere Abrakadabra” etkinliği 17 ve 24 Ekim tarihlerinde, saat 19:30'da Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Galeri katında yapılacak.



Kubilay QB Tunçer aynı zamanda çocuklar için de bir gösteri hazırladı. 14-21 Eylül ve 12-26 Ekim tarihlerinde saat 13:30'da Oda'da yapılacak olan etkinlikte çocuklar önce kendileri için özel olarak düzenlenecek sergi turuna katılacak, ardında da Kubilay QB Tunçer'in sergiye özel hazırladığı sihir gösterisini izleyecekler. 8-12 yaş arası tüm çocukların davetli olduğu etkinlik ücretsiz.



Dünyanın tanınmış küratörlerinden, Halil Altındere'nin Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan “Abrakadabra” sergisinin küratörü Hou Hanru, Loca'nın konuğu oluyor. 12 Eylül Perşembe günü saat: 18:30'da Hanru ve Altındere'nin birlikte gerçekleştirecekleri söyleşide sanatçının son dönem işleri ve ele aldığı konular üzerinde durulacak.

Bütün eserleriyle Yapı Kredi Yayınları ailesine katılan Ahmet Ümit'in yeni romanı Aşkımız Eski Bir Roman, Eylül ayında raflarda olacak. Ümit, yeni kitabını 20 Eylül Cuma günü saat: 17:00'da YKY Beyoğlu Kitabevi'nde okurları için imzalayacak.