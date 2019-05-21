Yapı Kredi Yayınları’ndan yeni kitaplar

Kısa bir süre önce Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde sergisi de açılan Hoş Geldin Gazi / Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927-1938)ve Turhan Selçuk Retrospektifi'nin katolagları Yapı Kredi Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. Yeni çıkan kitaplar arasında ayrıca Hüseyin Kıran'ın Resul isimli romanı, YKKS Kente Bir Açılım eseri ile Jonathan Meres'in yazdığı Astronot Dedem çocuk kitabı da yer alıyor.

Yapı Kredi Yayınları, yeni kitaplarını okurlarla buluşturdu. Hüseyin Kıran'ın yazdığı Resul romanı, ‘dil'in içinde bir dil, ‘ev'in içinde bir ev kuruyor: Durmadan devinen, dönüşen ve her şeyi şekillendiren bir dünyada, “hayatta ve bilmede” daima başladığı yere dönmeye mahkûm o varlık, gerçek olanın tekinsizliği gerçekdışının açık seçikliğinde bedeninin ve aklının sınırlarını zorluyor.

KENTE BİR AÇILIM

YKKS Kente Bir Açılım, Yapı Kredi Kültür Sanat (YKKS) binasının yeniden inşa sürecinin ve tasarım konseptinin ardında yatan hikâyeleri anlatıyor. Çizgisel olmayan bir kurguyla, binanın yeni mimarisini oluşturan öğeleri, olayları ve anlatıları bir araya getiriyor. Kitap, Galatasaray binasının özgün serüveninin yanı sıra, Yapı Kredi'nin 1950'lerden bugüne kültür ve sanat alanlarındaki yolculuğunu ve TEĞET Mimarlık Ofisi'nin YKKS'nin nihai formunda cisimleşen karakterini yansıtıyor.

DÜNDEN BUGÜNE TURHAN SELÇUK

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında düzenlediği “Turhan Selçuk Retrospektifi” sergisinin Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk'un yapıtlarını bütün dönemleriyle gösteren kataloğu Semih Poroy, Behiç Ak, Füruzan, İlhan Selçuk yazılarıyla açılıyor. 1940'larda başlayıp 2000'li yıllara dek Turhan Selçuk'un yetmiş yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgileri anlamlı bir biçimde bir araya getiren katalogda sanatçının 400 civarında orijinal eserinin yanı sıra, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, kapak resimlerini çizdiği kitaplar gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları görülüyor. Turhan Selçuk'un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz'lık vardır” diye tanımladığı Abdülcanbaz ve macera arkadaşları da kataloğun özel bölümünde meraklılarıyla buluşuyor. Kardeşi İlhan Selçuk'un “Turhan'da zaman korkusu kalmadı… Zaman, artık Turhan'a çalışıyor” dediği Turhan Selçuk, çizgiyi sadeleştiren, mizahı derinleştiren, siyasal-toplumsal eleştiriyi evrensel-bilimsel bir düşünceyle birleştiren, zamanın kokusunu duymuş, “Türkiye'nin ruhu”na nüfuz etmiş büyük bir sanatçıydı. Bu katalogda onun eşsiz dünyasına tanıklık etmek, sadece geçmişin çelişkilerini değil, bugünü ve yarını da özel bir üslupla, özgün bir bakışla yeniden kavramak, duymak mümkün. Yaşar Kemal'in “Turhan Selçuk yüzyılımızın olağanüstü bir macerasıdır” sözünü göz önüne çıkaran, yaşadığımız günleri tarihle yüzleştiren katalog büyük bir Türkiye resmi çiziyor.

ATATÜRK’ÜN İSTANBUL GÜNLERİ

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında düzenlediği “Hoş Geldin Gazi – Atatürk'ün İstanbul Günleri (1927 – 1938)” sergisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez İstanbul'a geldiği 1 Temmuz 1927 tarihinden Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938'e kadar İstanbul'da geçirdiği günlerin fotoğrafları ve hikâyelerini kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle buluşturuyor. Küratörlüğünü Cengiz Kahraman'ın yaptığı sergide yer alan fotoğrafların tamamı Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu'ndaki negatif ve fotoğraflar arasından seçildi. Dönemin foto muhabirleri, Cumhuriyet gazetesinden Namık Görgüç ve Selahattin Giz, Son Posta gazetesinden Cemal Göral, Akşam gazetesinden Faik Şenol, Tan gazetesinden Hilmi Şahenk‘in çektiği bu tarihi fotoğraflar gazetelerden günü gününe derlenen hikâyeleriyle birlikte ilk kez sunuluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki günlerini ziyaretçilerle buluşturan sergi 17 Mayıs – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Yapı Kredi Müzesi'nde gezilebilir. Serginin aynı adlı kataloğunu yine serginin küratörü Cengiz Kahraman hazırladı.

ÜÇ… İKİ… BİR… KALKIŞ!

Sarp'ın astronot dedesinden daha çok sevdiği bir şey varsa o da dedesini ziyarete gitmekti. O gün annesi ve köpeği Luna'yla birlikte dedesini ziyarete gittiklerinde Sarp için unutulmaz bir gün oldu. Gerçek uzay yolculuğuna çıkmak için harika bir gündü doğrusu. Sarp'la dedesi uzay gemilerini inşa etmeye giriştiler hemen. Rotalarında tek bir hedef vardı: AY! Jonathan Meres'in eğlenceli kaleminden içinizi ısıtacak bir dede torun hikâyesi.

Yazar: Jonathan Meres / Resimleyen: Hannah Coulson / Çeviren: Hazel Bilgen / Editör: Darmin Hadzibegoviç / Sayfa: 96, Fiyat: 15 TL (KDV'den muaftır.)