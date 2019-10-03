Yapı Kredi Yayınları’nın yeni kitapları raflarda

KIYIDA TEK BAŞINA

“Uçsuz bucaksız gökyüzüyle, uzaktaki ufuk çizgisiyle, deniziyle, adalarıyla, havasıyla, ağaçlarıyla oluşan gerçek bir manzara karşısında, insanın bütün gördüklerinin kendi hayal gücünün ürünü olduğu kuşkusuna kapıldığı olur mu? Benim başıma çok sık gelen bir durum bu. Bazen de kendimin bile var olmadığına, bir başkasının hayal gücünün ürünü olduğum ve yine bir başkasının yarattığı bir dünyada yaşıyormuşum duygusuna kapılırım. İnsan başkasının yarattığı bir dünyada yaşayabilir mi?”

AH AYETLERİ – “FURUĞ FERRUHZAD HAKKINDA SÖYLENMEMİŞ SÖZLER”

Ah Ayetleri, sadece modern İran şiirinin değil, çağdaş dünya şiirinin de önemli isimlerinden olan Furuğ Ferruhzad'ın kendini ve şiirini var ederken verdiği mücadeleyi, ödediği ağır bedelleri, cesareti, isyankârlığı ve yeteneğiyle imza attığı başarıları gözler önüne seriyor. Kitapta, İranlı yönetmen Nasser Saffarian'ın 2002'de çektiği, üç kısa belgeselden oluşan “Furuğ Ferruhzad Üçlemesi” için yapılan şöyleşiler yer alıyor. Ailesi, yakın dostları, aralarında İran şiirinin önemli isimlerinden Simin Behbahani ile Feridun Moşiri'nin de olduğu şairler ve sanatçılar Furuğ hakkında söylenmemişleri anlatıyor. İlk kez dile getirilen pek çok şaşırtıcı detay okura, şiirin yanı sıra sinema ve tiyatroyla da ilgilenen Furuğ'u bilinmeyen yönleriyle tanıma imkânı sunuyor. Bütün şiirlerinin yer aldığı Rüzgâr Bizi Götürecek kitabının ardından yayınlanan Ah Ayetleri “Şairin hayatı şiire dahil” sözünü kanıtlar nitelikte.

MAĞARADAKİ ZİHİN

Lascaux, Chauvet ve Altamira gibi mağaraların duvarlarında bulunan hayvan resimleri ve semboller bize geçmiş dönem insanlarının zihinleri hakkında ne söyler? Antropolog ve kaya sanatı tarihçisi David Lewis-Williams Mağaradaki Zihin isimli çalışmasında Paleolitik (yontma taş) dönem insanının mağara duvarlarına çizdiği imgelerin düşünsel ve itkisel serüvenini anlatıyor. Lewis-Williams evrim, sinirbilim ve yapısalcı antropolojinin ışığında insanın atalarının karanlık gizemine ve bilincimizin doğasına büyük bir ustalıkla ışık tutuyor.

BİZANS'TA RÜYA TABİRNAMELERİ / GİRİŞ, ÇEVİRİ VE YORUMLARIYLA BİRLİKTE ALTI ONEİROKRİTİKA

İmparatorlardan âlimlere, sıradan insanlardan din adamlarına kadar tarih boyunca herkesin ilgisini çeken rüyalar, bazen gelecekten haber almak bazen içinde bulunulan durumu anlamak için ilk başvurulan kaynaklardan biri olmuştur. Günümüzdeki rüya tabirnamelerinin ve rüya yorumlama yöntemlerinin birçoğu da kökenini antik dönem­de ve devamında bulur. Antik tıp, erken dönem Hıristiyan yazını ve Bizans kültürel tarihi alanlarında çalışmalar yapan Prof. Steven M. Oberhelman, Bizans'ta Rüya Tabirnameleri'nde MS 9.-10. yüzyılda yazılmış Danyal Peygamber, Konstantinopolis patrikleri Nikephoros ve Germanos, Astrampsykhos ve İmparator II. Manuel Palaiologos'a atfedilen beş rüya tabirnamesi ile bir de Anonim tabirnameyi inceliyor. Ele aldığı tabirnamelerdeki rüya sembollerinin yorumlanış biçimlerini tarihsel, sosyal ve kültürel açıdan değerlen­dirirken Akhmet, Artemidoros ve diğer Bizans tabirnameleriyle karşılaştırmalar da yapıyor. Sunduğu zengin ve etkileyici rüya perspektifiyle rüyalara ilgi duyan herkesin yanı sıra, çalışma alanları Bizans ve Araplar olan kültür tarihçileri, Ortaçağ araştırmacıları, psiko-tarihçiler, kültürel antropoloji araştırmacıları ve hatta dilbilimciler için eksiksiz bir kaynak niteliği taşıyor.

EVLİYÂ ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ'NDE YEMEK KÜLTÜRÜ

Seyyâh-ı âlem Evliyâ Çelebi'nin Seyahatnâme'si 17. yüzyıl Türkçesinin en önemli me­tinlerinden biri olmasının yanı sıra, verdiği bilgiler açısından da son derece zengin bir başvuru kaynağı. Marianna Yerasimos bu çalışmasında Seyahatnâme'yi didik didik ederek “yılan mâslukası”ndan “abdüsselâm otu”na, “zürâfe-pîçe”den “bühtan kavunu”na varın­caya dek “memduh” yiyecek ve içeceklerin, balıkların, meyvelerin, hamur işlerinin, çorbaların, pilavların, sebzelerin, sofra gereçlerinin, esnafın, taam mekânlarının, kısacası yemeğe ilişkin her şeyin ayrıntılı bir dökümünü yapıyor. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde Yemek Kültürü – Yorumlar ve Sistematik Dizin Evliyâ Çelebi'nin yediklerinin izinde, eşine az rastlanan, lezzetli bir çalışma.

DİVAN

Turgut Uyar'dan geleneği dönüştüren şiirler Divan Muş-Tatvan yolunda bir gün senin akşamın ne ki orada her zaman otlar otlar ergenlikler kanar el ele gittiğimiz bir yolda sen gitgide büyürsen benim içimde çok beklemiş, çok eski bir yer kanar Yapı Kredi Yayınları modern şiirimizi yaratan ustaların kitaplarının ayrı basımlarını sürdürüyor. Turgut Uyar'ın altıncı kitabı Divan çağdaş bir içeriği divan şiiri geleneğinin kalıplarıyla yeniden söylemek bağlamında Türk şiirinin kendine özgü kitaplarından biridir. Gelenekten yararlanmaktan çok geleneği dönüştürmenin peşindeki Turgut Uyar bunu ustalaşmış bir şiir sezgisi ve becerisiyle yapar. Divan, 1970 yılındaki ilk baskısından 49 yıl sonra yeni bir ayrı basımla okuruyla buluşuyor.

ELLERİ VAR ÖZGÜRLÜĞÜN

Yapı Kredi Yayınları modern şiirimizi yaratan ustaların kitaplarının ayrı basımını sürdürüyor. Elleri Var Özgürlüğün, Oktay Rifat'ın –Güzelleme'yi ayrı tutarsak– Garip ortak kitabından sonraki ilk kitabıdır. Oktay Rifat'ın tarihsel kişilerle destanlaşan kitabı yeni ve ayrı bir basımla okuruna ulaşıyor. 1966 yılında çıkan kitap ozanın şiir serüveninde yeni bir yönelişe işaret eder. Garip'le çıktığı yolda Perçemli Sokak ile İkinci Yeni çizgisini belirleyen Rifat, Elleri Var Özgürlüğün ile üçüncü atılımını yaparak toplumcu şiirin izlekleriyle bütünleşir. Kendi söyleyişini iyice derinleştirmiştir artık. Tarihten güncelliğe uzanan anlam katmanlarıyla, imge örgüsüyle insanlık durumunu şiirleştirmiştir. Elleri Var Özgürlüğün, bir özgürlük manifestosuyla açılır; Agamemnon adlı ilk bölüm antik Yunan destanlarıyla, tragedyalarla ilerler. Düşünceyle duygunun, imgeyle anlamın altın oranını bulduğu ikinci bölümdeyse sonraki kitaplarını müjdeleyen şiirler vardır. Oktay Rifat'ın ustalık belgelerinden Elleri Var Özgürlüğün, ortaya koyduğu etik sorgulamalarla yepyeni anlamlara bürünüyor.