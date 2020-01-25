Yapımcı Mustafa Uslu’dan Erdal Beşikçioğlu’na faturalı cevap

'Ayla', 'Müslüm' gibi filmlere imza atan Dijital Sanatlar Yapımevi'nin sahibi Mustafa Uslu, Çiçero filminin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na oyunculuk ücretinin tamamını ödendiğini belirtti. Kendisi ve şirketi Dijital Sanatlar Yapımevi'nin Beşikçioğlu'na hiçbir borcunun bulunmadığını belirten Mustafa Uslu, kendilerine de yapılmış herhangi bir tebligatın bulunmadığını belirtti. Mustafa Uslu, Erdal Beşikçioğlu ve ajansına yapılan ödemenin faturasını SÖZCÜ'yle paylaştı.

Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise geçen yıl vizyona giren “Çiçero” filminin oyuncusu Erdal Beşikçioğlu tarafından icra takibi, ihtarname veya herhangi bir hukuki başvurunun kendilerine tebliğ edilmediği yer aldı. Açıklamada Çiçero filmiyle ilgili Erdal Beşikçioğlu ve ajansına, oyunculuk bedeli olarak vergileri dahil Şubat 2018 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında tüm ödemelerin yapıldığı ve herhangi bir borçlarının bulunmadığı belirtildi.

ŞİKAYETLER TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Dijital Sanatlar Yapımevi yaptığı açıklamada, Muhterem Nur tarafından Müslüm filmiyle ilgili açılan herhangi bir davada taraf olmadıklarını, savcılık tarafından ‘kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararı verildiği belirtildi. Ayla filminin kahramanı Süleyman Dilbirliği'nin kızının yaptığı şikayetin de Kasım 2016’da savcılık tarafından reddedildiğini belirten Dijital Sanatlar Yapımevi, Çiçero filmi için İlyas Bazna'nın kızları tarafından açılan davaya yaptıkları itirazın kabul edildiği yer aldı.

MAHKEME REDDETTİ

Naim Süleymanoğlu filmine yönelik efsane sporcunun kızlarının babalarının manevi değerlerinin zedelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir taleplerinin de mahkeme tarafından reddedildiği açıklamada yer aldı.